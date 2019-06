Thomas Moreton a fost capturat prima dată de soldații germani la Dunkerque, în nordul Franței, în 1940, a notat The Mirror.

A fost trimis în tabăra de prizonieri de la Stalag XXB, din estul Prusiei. Dar Moreton, de loc din cartierul londonez Walthamstow, a scăpat în mod repetat din respectivul lagăr.

El a evadat iar și iar, nemții l-au prins tot mereu. De opt ori s-a repetat episodul! De două ori a fost trimis și în fața plutonului de execuție, dar a fost cruțat în ultimul moment!

În 1942, el a escaladat un gard pentru a găsi un medic civil german pe care să-l convingă să-i ajute un camarad bolnav. Când s-a întors, însoțit de un medic german, a fost prins pe loc de gărzile furioase.

A luptat cinci luni alături de Rezistența poloneză

În 1943, Thomas s-a „plictisit” și a evadat din nou. A luptat cinci luni alături de Rezistența poloneză, dar a fost iar capturat.

A fost trimis în fața unui pluton de execuție, dar, în ultimul moment, cei de la Gestapo s-au gândit să-l țină în viață și să-l tragă de limbă despre activitatea polonezilor.

În 1945, a fost trimis într-un veritabil marș al morții în calea invadatorilor ruși. Pe drumul de peste 1.000 de mile, Thomas a îndurat și temperaturi de -35 de grade Celsius.

A fost eliberat de forțele britanice și americane, dar, deși avea posibilitatea de a merge acasă, a preferat să rămână pe front și să lupte până la finalul conflagrației mondiale.

Thomas, care a fost șofer pe tanc în război, a murit în 1999, la vârsta de 82 de ani.

Chris, fiul său, în vârstă de 68 de ani, a descris abia acum încercările prin care a trecut părintele său.

„Sunt foarte mândru de tatăl meu. A fost unul dintre acei oameni care nu renunța niciodată”, a spus Chris.

Tatăl său i-a povestit cum a evadat pentru a căuta ajutor pentru prietenul său de pe front Ernest „Ginger” Lofthouse, care nu primise tratamentul medical de care avea nevoie.

A escaladat un gard de sârmă ghimpată, a luat o bicicletă și a mers până în cel mai apropiat oraș în căutarea unui doctor.

„Pentru că am luat bicicleta am primit o pedeapsă de trei luni la izolare, doar cu apă și pâine. Am aflat mai târziu că fără acel ajutor medical, Ginger ar fi murit”, i-a spus acesta fiului său.

După ce a evadat din nou, în 1943, și a fost recapturat și a fost dus în fața comandamentului german, unde a fost acuzat de sabotaj și a fost bătut fără milă.

L-au legat de un stâlp, l-au legat și la ochi și l-au bătut pentru a-l obliga să vorbească. N-a scos un cuvânt. Peste câteva zile, „tratamentul” s-a repetat.

Medaliile și amintirile strânse de Thomas în timpul războiului vor fi scoase la licitație de fiul său.

FOTO: Bonningtons/BNPS

