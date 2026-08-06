5000 de grinzi montate pe autostrada A0 Centura București

„Ultima grindă din beton din cele aproximativ 5000 care au fost necesare pentru podurile și pasajele aferente celor 102 Km ai inelului de centură la nivel de autostradă. Ultima grindă este montată pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7 aferent lotului 1 A0 nord. În total pe acest pasaj au fost montate 232 de grinzi iar pe tot lotul 581”, a scris Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Manopera finală a fost executată în cursul nopții pe lotul 1 al sectorului Nord, pe deschiderea centrală a pasajului rutier care supratraversează Drumul Național 7. Structura respectivă a necesitat 232 de grinzi din beton, dintr-un total de 581 folosite pe întregul lot. În total, pe întreg traseul A0 au fost ridicate 67 de poduri și pasaje, cel mai lung viaduct fiind cel de 1,3 kilometri proiectat peste Lacul Cernica.

Când va fi deschisă autostrada A0?

În timp ce semicercul sudic (A0 Sud) este deja deschis complet circulației pe toți cei 50 de kilometri ai săi, toate lucrările rămase în execuție sunt concentrate în prezent pe semicercul nordic (A0 Nord), unde mai sunt în lucru trei loturi ce însumează aproximativ 30 de kilometri.

Primul dintre ele, Lotul 1 Nord (Joița – Corbeanca), are o lungime de 17,5 kilometri și este construit de asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Retter Projectmanagement. Termenul contractual de finalizare este stabilit pentru luna noiembrie 2026. Cu toate acestea, primele estimări indică o deschidere parțială în toamna anului 2026, respectiv în luna septembrie, pentru primii aproximativ 8 kilometri dintre Corbeanca (DN1) și Mogoșoaia/Buftea (DN1A), printr-o descărcare provizorie într-un giratoriu. Restul tronsonului până la nodul cu autostrada A1 de la Joița urmează să fie finalizat în luna decembrie 2026 sau la începutul anului 2027.

Lotul 3 Nord (Afumați – Pantelimon), întins pe o distanță de 8,6 kilometri, este ridicat de compania China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Progresul fizic depășește în prezent 91%, iar noul termen de finalizare este septembrie 2026, după ce data contractuală inițială a fost depășită. Finalizarea acestui sector este considerată critică pentru întregul nod rutier din zonă, deoarece fără punerea lui în funcțiune nu se poate face descărcarea traficului de pe tronsonul vecin.

Lotul 4 construit de UMB este dependent de Lotul 3 de pe Autostrada A0

Complet dependent de evoluția Lotului 3 este Lotul 4 Nord (Pantelimon – Glina), executat de grupul UMB. Deși lucrările fizice pe acest segment de 4,47 kilometri sunt practic finalizate în proporție de 99%, inclusiv viaductul complex de peste Lacul Cernica, lotul nu poate fi recepționat sau dat în trafic separat. Inaugurarea sa depinde exclusiv de deschiderea Lotului 3, estimată pentru luna septembrie 2026, singurul care asigură nodul de legătură și descărcare necesar funcționării rutiere.

Oficialii din Ministerul Transporturilor subliniază că finalizarea montării grinzilor permite trecerea la ultimele etape tehnice pe șantiere: turnarea plăcilor de suprabetonare, aplicarea hidroizolațiilor, așternerea îmbrăcăminții asfaltice și instalarea parapetelor de protecție pe toate podurile și pasajele de pe inelul Capitalei.

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