Imaginile încărcate pe Instagram de Harry Shimmin, una dintre persoanele din grupul care făcea drumeția pe munte, au arătat că zăpada începe să coboare de pe un munte în depărtare, înainte de a mătura totul în cale în drum spre ei, și a forțat grupul să se adăpostească, în timp ce valul trecea peste capetele lor.

Shimmin se depărtase de grupul de turiști care avea și ghid pentru a face fotografii, când a auzit „zgomotul gheții care se sparge în spatele meu”, potrivit unui text pe care l-a postat alături de videoclip.

El a adăugat: „Eram acolo de câteva minute, așa că am știut că există un loc pentru adăpost chiar lângă mine. Am așteptat să intru acolo până în ultima secundă și da, știu că ar fi fost mai sigur să mă mut imediat la adăpost. Sunt foarte conștient că mi-am asumat un mare risc. M-am simțit în control, dar oricum, când zăpada a început să vină și s-a întunecat, a devenit mai greu de respirat, m-am gândit că aș putea muri.”

Munții Tian Shan se află în sud-estul Kârgâzstanului, la granița sa de nord-est cu China. Ei au făcut parte din străvechea rută comercială a Drumului Mătăsii, din Orientul Mijlociu și Asia până la vest.

