Misiunea „Eastern Sentry” după incursiuni rusești

NATO a anunțat pe 10 septembrie lansarea operațiunii „Eastern Sentry”, Santinela Estică, după ce 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei într-o singură zi. Trei dintre ele au fost doborâte de armata poloneză. Incidentul a fost considerat cel mai grav de acest fel de la începutul războiului din Ucraina și primul moment în care un stat NATO a angajat direct drone rusești.

Polonia a declanșat Articolul 4 din tratatul NATO, care permite statelor membre să aducă în discuție amenințări de securitate în fața Consiliului Nord-Atlantic.

Premierul polonez Donald Tusk a descris situația drept „cel mai apropiat moment de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.

Reacția Marii Britanii

Două avioane Typhoon au decolat de la baza RAF Coningsby din Lincolnshire și au patrulat spațiul aerian polonez, fiind sprijinite de un avion RAF Voyager pentru realimentare în aer. Aeronavele s-au întors în Marea Britanie sâmbătă dimineață.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a spus că misiunea transmite „un semnal clar: spațiul aerian NATO va fi apărat”. El a adăugat: „Sunt mândru de piloții și echipajele RAF care au participat la această operațiune reușită pentru a apăra aliații noștri de agresiunea iresponsabilă a Rusiei”.

Healey a mai descris acțiunile Moscovei ca fiind „iresponsabile, periculoase și fără precedent”. „Când suntem amenințați, răspundem împreună”, a subliniat el.

Rusia neagă acuzațiile

Moscova a respins acuzațiile, susținând că „nu are planuri să vizeze obiective din Polonia”. Totuși, incidente similare s-au înregistrat și în alte țări NATO: pe 13 septembrie, un avion fără pilot rusesc a intrat în spațiul aerian al României, iar vineri trei avioane de luptă rusești au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei. Rusia a negat și această incursiune.

Estonia a cerut o consultare de urgență cu ceilalți membri NATO.

Legături istorice între RAF și Polonia

Operațiunea are loc la 85 de ani de la Bătălia Angliei, când piloții polonezi au luptat alături de RAF pentru a respinge atacurile aeriene germane.

„Este deosebit de emoționant ca piloții și echipajele RAF să fie din nou alături de Polonia pentru a apăra securitatea noastră comună”, a spus John Healey.

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, mareșalul Harv Smyth, a subliniat că „parteneriatul Marii Britanii cu NATO nu a fost niciodată mai puternic”. „Rămânem agili, integrați și pregătiți să proiectăm puterea aeriană la distanță”, a transmis acesta.

