Distrugeri masive

Într-o operațiune de o precizie chirurgicală, forțele americane au vizat infrastructura critică a aviației iraniene, lovind aeronavele regimului chiar în hangare și pe pistele de decolare. Imaginile din satelit confirmă distrugeri masive, sugerând o scădere drastică a capacității de ripostă a Teheranului în fața puterii SUA în regiune.

SUA nu au făcut economie de resurse

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a recunoscut miercuri că unele atacuri aeriene iraniene ar putea să-și atingă în continuare țintele, deși a afirmat că superioritatea militară a SUA îi oferă rapid controlul asupra spațiului aerian al Republicii Islamice.

Statele Unite nu au făcut „nicio economie de resurse sau capabilități” pentru a îmbunătăți sistemele de apărare aeriană destinate protejării forțelor americane și a aliaților din Orientul Mijlociu, le-a declarat Hegseth jurnaliștilor la Pentagon, la câteva zile după ce SUA și Israelul au atacat Iranul într-un război care s-a extins în întreaga regiune, potrivit AP.

„Acest lucru nu înseamnă că putem opri totul, dar ne-am asigurat că a fost implementată protecția maximă posibilă a trupelor înainte de a trece la ofensivă”, a declarat acesta.

Sunt „așteptate” noi victime

Recunoașterea faptului că noi atacuri cu drone sau rachete ar putea putea răni militarii vine în contextul în care președintele Donald Trump și liderii de rang înalt ai Apărării au avertizat că sunt așteptate noi victime în rândul americanilor într-un conflict care a început sâmbătă și care ar putea dura luni de zile.

Bombardamentele americano-israeliene s-au intensificat, iar Iranul a ripostat miercuri, moment în care administrația Trump a dezvăluit că un submarin american a lansat o torpilă care a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian.

Iată traducerea fragmentului, care pune accent pe riscurile reale la care sunt expuși militarii americani:

„Riscul rămâne ridicat”

Militarii SUA „rămân expuși pericolelor și trebuie să fim conștienți de faptul că riscul este în continuare ridicat”, a declarat generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit, în cadrul conferinței de presă susținute alături de Hegseth.

Șase soldați au fost uciși duminică, atunci când un atac iranian cu dronă a lovit un centru de operațiuni situat în inima unui port civil din Kuweit, la peste 10 mile distanță de principala bază a armatei.

Soția unuia dintre soldații uciși, care făcea parte dintr-o unitate de aprovizionare și logistică cu baza în Iowa, afirmă că centrul era o clădire de tip container de transport și nu dispunea de sisteme de apărare.

Două bombardiere iraniene Su-24 au fost doborâte de avioanele de luptă qatareze în apropierea bazei aeriene Al-Udeid, care găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani, au declarat două surse pentru CNN. Incidentul a avut loc luni dimineață, marcând prima misiune aeriană a forțelor qatareze împotriva unor aeronave ostile.

Un atac al unui submarin american asupra fregatei iraniene Dena (IRIS Dena) în apele internaționale ale Oceanului Indian, în largul coastei sudice a Sri Lankăi, a dus la scufundarea navei și moartea a 87 de persoane, potrivit autorităților din Sri Lanka. Alte 32 de persoane au fost salvate, în timp ce 60 sunt în continuare dispărute.

Avioanele iraniene sunt lovite direct în hangare și pe pistă de bombele lansate de armata americană
Rezultatele Loto 6/49 din 5 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 5 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Sprijin de 27.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată: cum se modifică legea asigurărilor pentru șomaj
Știri România 18:27
Sprijin de 27.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată: cum se modifică legea asigurărilor pentru șomaj
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva": „Nu trebuia dezbinat acel juriu"
Stiri Mondene 17:17
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Politic

Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Politică 15:46
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase" din partea lui Macron
Politică 14:25
