Motorola, un producător cu istoric lung în formatul de tip „clamshell” prin gama Razr, încearcă să consolideze această tranziție prin modelul Razr 60. Ediția specială dedicată Campionatului Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada reprezintă o încercare de diferențiere estetică pe o nișă clară de public, dar dincolo de branding device-ul trebuie evaluat prin prisma utilității, a performanțelor hardware și a compromisurilor tehnice făcute pentru menținerea unui preț competitiv.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Deși este vechi deja de un an și câteva luni, nu am apucat până acum să-l testez, iar el poate fi o alegere excelentă pentru cineva care vrea în 2026 un pliabil la un preț mai accesibil față de altele, dar care să fie totuși cât de cât actual din punct de vedere al componentelor. Mai ales că acum e și Cupa Mondială și designul acestui pliabil, despre care scriu mai jos, are rolul de a te băga serios în febra fotbalului.

De altfel, acest model e destinat oricum împătimiților sportului frumos, iar pachetul de prezentare pe care l-am primit include și o minge Trionda, balonul oficial al CM 2026. Deși pachetele destinate comercializării nu vor include mingea, cel mai probabil orice colecționar de smartphone-uri în ediție limitată va arunca măcar un ochi asupra acestui model.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

În următoarele rânduri voi analiza cum se aliniază performanțele procesorului MediaTek Dimensity 7400X cu standardele actuale, dacă ecranul secundar de mari dimensiuni aduce un plus real de productivitate și în ce măsură bateria de 4500 mAh reușește să susțină două ecrane fără a penaliza sever autonomia smartphone-ului.

Design și calitatea build-ului

Din punct de vedere vizual, versiunea World Cup Edition înlocuiește finisajele standard cu un spate acoperit în piele ecologică de culoare verde deschis, aproape turcoaz, având o textură discretă ce amintește de echipamentele sportive ceva mai premium. Dincolo de estetică, principalul avantaj al acestei texturi este aderența sporită în mână, un aspect critic pentru un telefon pliabil care este manipulat frecvent cu o singură mână și care, în versiunile cu sticlă lucioasă, tinde să fie alunecos. Una peste alta, mai ales că în pachetul de prezentare pe care l-am primit nu este inclusă și o husă.

Ingineria balamalei a fost îmbunătățită vizibil față de generațiile anterioare. Mecanismul de închidere este complet etanș, eliminând acel spațiu în formă de pană care permitea acumularea de praf sau scame în buzunar. În plus, rezistența balamalei este calibrată ferm, permițând fixarea ecranului în diverse unghiuri intermediare.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Acest mod de utilizare este practic pentru apeluri video sau scrolling fără a fi necesar un suport extern. Certificarea IP48 reprezintă un pas înainte pentru această categorie de preț, oferind o protecție de bază împotriva prafului și a stropilor accidentali de apă, deși device-ul nu poate fi scăpat fără probleme în apă.

Cât de bune sunt cele două ecrane

Abordarea Motorola în privința ecranului extern pe Razr 60 este una pragmatică și eficientă. Panoul OLED secundar de 3,6 e deja o interfață complet funcțională, de ceva ani încoace. Cu o rată de reîmprospătare de 90 Hz și o luminozitate maximă de 1700 de niți, ecranul este perfect lizibil în exterior, chiar și în zilele mai însorite.

Poți rula aplicații complete, poți răspunde la mesaje printr-o tastatură virtuală completă și poți chiar și folosi widgeturi dedicate, inclusiv cele pentru actualizări de scoruri, reducând astfel necesitatea de a deschide ecranul principal pentru sarcini rapide. La deschiderea telefonului, piesa centrală este ecranul LTPO OLED pliabil de 6,9 inci cu rezoluție Full HD+. Acesta oferă o rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz și suport HDR10+, asigurând o fluiditate excelentă în derularea textului și o reproducere corectă a culorilor.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Luminozitatea maximă atinge 3000 de niți, o valoare ridicată ce elimină problemele de reflexie în lumina solară directă. În ceea ce privește pliul central din zona balamalei, deși inginerii au redus adâncimea acestuia prin utilizarea unui mecanism de îndoire în formă de picătură, cuta rămâne foarte ușor perceptibilă la trecerea degetului în timpul scrolling-ului vertical, chiar dacă e invizibilă atunci când ecranul redă conținut multimedia.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Performanță hardware și software

Alegerea platformei hardware indică clar poziționarea acestui model în zona mid-range superioară. Motorola a optat pentru un chipset MediaTek Dimensity 7400X dezvoltat pe un proces de 4 nanometri, o arhitectură octa-core axată pe eficiență termică și energetică.

Configurația include 8 GB de memorie RAM LPDDR4X și 256 GB de spațiu de stocare internă. Deși procesorul gestionează fără probleme activitățile uzuale, cum ar fi navigarea pe internet, aplicațiile de productivitate și redarea media, utilizatorii care vor ceva mai mult de la smartphone-urile lor vor observa limitări în sarcinile grafice intense sau în sesiunile prelungite de gaming, unde performanța este inferioară cipurilor din seria Snapdragon 8 de la Qualcomm.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Un lucru important de notat este utilizarea standardului de stocare mai vechi UFS 2.2. Într-un segment de preț unde standardele UFS 3.1 sau chiar UFS 4.0 încep să devină normă, această alegere limitează vitezele de scriere și citire. Acest lucru se traduce prin timpi ușor mai mari la instalarea aplicațiilor care ocupă mai mult spațiu sau la transferul fișierelor video de mari dimensiuni.

Pe partea de software, dispozitivul rulează Android 16 într-o versiune aerisită și curată, fără aplicații inutile preinstalate (adică bloatware). Interfața aplicată peste OS adaugă doar modificările esențiale de la Motorola și optimizările Moto AI, care monitorizează comportamentul de utilizare pentru a aloca resursele în mod eficient și a preveni supraîncălzirea în timpul proceselor de fundal.

Camera Foto

Sistemul de camere de pe Motorola Razr 60 World Cup Edition adoptă o configurație duală simplă și funcțională. Senzorul principal are o rezoluție de 50 de megapixeli, o diafragmă f/1.7 și este echipat cu stabilizare optică a imaginii (OIS). În condiții de iluminare optimă, pe timp de zi, imaginile obținute au un nivel bun de detalii, un dynamic range corect și culori calibrate natural, evitându-se suprasaturarea software frecventă la alte branduri. Adică acea postprocesare care poate face ca unele imagini să pară artificiale.

În plus, stabilizarea optică ajută la menținerea clarității în cazul fotografiilor realizate din mișcare sau în medii cu lumină slabă, unde modul de noapte reușește să compenseze destul de bine lipsa luminii, deși procesarea tinde uneori să netezească texturile fine pentru a elimina zgomotul digital.

Al doilea senzor este un ultrawide de 13 megapixeli cu un unghi de vizualizare de 120 de grade, care integrează și funcția Macro. Acesta oferă o perspectivă utilă pentru peisaje sau cadre largi, însă calitatea imaginii scade spre margini, unde apare o ușoară distorsiune și o pierdere de detalii.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

În lumină slabă, acest senzor își arată limitele rapid, imaginile devenind destul de soft. Datorită formatului pliabil, ecranul extern poate fi utilizat ca o oglindă, permițând realizarea de selfie-uri direct cu camera principală de 50 MP, o opțiune net superioară camerei selfie de 32 MP integrată în ecranul principal. Pe partea video, telefonul înregistrează la rezoluție 4K cu un maxim de 30 de cadre pe secundă, lipsa opțiunii de 4K la 60 fps fiind un dezavantaj pentru utilizatorii axați pe clipuri dinamice.

Baterie

Unul dintre cele mai mari compromisuri ale telefoanelor pliabile de tip flip a fost mereu capacitatea redusă a bateriei, din cauza spațiului intern fragmentat de balama. Motorola a reușit să pună pe Razr 60 o baterie de 4500 mAh, o valoare peste media acestei categorii. Corelată cu consumul moderat al procesorului MediaTek Dimensity 7400X, autonomia generală este stabilă și predictibilă.

Într-un regim de utilizare mixt (social media, navigare pe internet, apeluri și consum de YouTube sau Netflix), telefonul trece cu ușurință pragul unei zile, înregistrând în medie între 5 și 6 ore de ecran pornit (Screen-on Time), o performanță mai mult decât mulțumitoare pentru un device pliabil din ziua de azi.

Motorola Razr 60 este un telefon pliabil de tip „clamshell” care face parte din segmentul de preț upper-mid-range. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Sistemul de alimentare TurboPower la 30W oferă viteze de încărcare moderate. O alimentare completă de la 0 la 100% durează aproximativ 70-75 de minute, iar un ciclu rapid de 30 de minute încarcă acumulatorul până la jumătate din capacitate. Deși nu concurează cu standardele de încărcare ultra-rapidă de peste 65W prezente pe unele telefoane din acest segment de preț, viteza este rezonabilă pentru un pliabil. Încărcarea wireless la 15W reprezintă și ea un plus de confort.

Concluzie

Motorola Razr 60 World Cup Edition se dovedește a fi un smartphone pliabil echilibrat, care își atinge obiectivele principale fără a excela, însă, la capitolele unde s-au făcut compromisuri. Din punct de vedere al șasiului, finisajul din piele ecologică și balamaua aduc îmbunătățiri reale în utilizarea zilnică. Ecranele sunt de o calitate foarte bună, iar ecranul extern aduce o valoare funcțională ridicată prin suportul complet pentru aplicații, reducând uzura ecranului pliabil principal și crescând eficiența utilizării.

Pe de altă parte, utilizarea stocării UFS 2.2 și limitarea filmării 4K la 30 fps reprezintă compromisuri tehnice vizibile, menite să păstreze prețul telefonului sub cel al flagship-urilor. Performanța procesorului MediaTek este optimizată pentru stabilitate și consum redus, nu pentru putere în sarcini extreme.

În concluzie, această ediție specială nu este un device destinat celor care caută „cele mai cele” specificații de pe piață, ci reprezintă o opțiune corectă și solidă pentru utilizatorii care își doresc un telefon pliabil compact, ergonomic și stabil, cu un design personalizat, fără a fi nevoiți să plătească prețul prohibitiv al modelelor ultra-premium.

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