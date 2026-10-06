Tinerii care vor să-și deschidă propria afacere au de marți, 6 octombrie, o nouă șansă să intre în programul Start-Up Nation. La ora 10.00 se deschid înscrierile pentru 17.600 de locuri la cursurile gratuite de antreprenoriat, iar absolvenții pot trece ulterior în etapa în care firmele nou-create pot cere finanțări de până la 250.000 de lei. Înscrierile se fac online, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Economiei.

Cine se poate înscrie de azi la cursurile Start-Up Nation

Noua sesiune este destinată tinerilor cu vârsta de minimum 18 ani și până la 30 de ani neîmpliniți, din întreaga țară. Participarea nu depinde de statutul pe piața muncii. Se pot înscrie inclusiv persoane care lucrează, nu au un loc de muncă sau s-au întors în România. Există însă o condiție minimă privind studiile: candidatul trebuie să fi absolvit cel puțin învățământul gimnazial.

Înscrierile încep pe 6 octombrie, la ora 10.00, și sunt programate să rămână deschise timp de 30 de zile. Perioada poate fi prelungită în condițiile prevăzute de program, inclusiv până la ocuparea locurilor disponibile și constituirea unei liste de rezervă.

Sunt disponibile 17.600 de locuri

În această etapă sunt puse la dispoziție 17.600 de locuri la cursurile de formare antreprenorială. Dintre acestea, 950 sunt destinate tinerilor cu domiciliul în București-Ilfov, iar alte 300 sunt rezervate tinerilor aparținând minorității rome din aceeași regiune. Pentru celelalte regiuni ale țării sunt prevăzute 13.500 de locuri, la care se adaugă 2.850 de locuri pentru tinerii aparținând minorității rome.

Programul are însă și indicatori-țintă mai mici decât numărul maxim de locuri disponibil: 700 pentru categoria generală București-Ilfov, 220 pentru tinerii romi din București-Ilfov, 10.000 pentru celelalte regiuni și 2.100 pentru categoria destinată tinerilor romi din aceste regiuni.

Cursurile sunt gratuite și durează 40 de ore

Primul pas nu este depunerea directă a unui proiect pentru cei 250.000 de lei. Tinerii admiși trebuie mai întâi să urmeze un curs gratuit de formare antreprenorială cu o durată de 40 de ore. Cursurile pot fi urmate online sau fizic, în funcție de opțiunea participantului și de locurile oferite de furnizorii de formare.

La final, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Certificatul este obligatoriu pentru a putea trece în etapa următoare a programului.

„Avem 17.600 de locuri disponibile și îi încurajez pe tinerii care au o idee și sunt pregătiți să o transforme într-un proiect serios să se înscrie”, a declarat ministrul economiei, Irineu Darău.

Cum se poate ajunge la finanțarea de 250.000 de lei

Absolvirea cursului nu înseamnă automat primirea celor 250.000 de lei. După terminarea formării antreprenoriale, beneficiarii eligibili trebuie să înființeze firme noi, iar acestea vor putea participa la o sesiune separată pentru acordarea ajutorului de minimis. Finanțarea poate ajunge la maximum 250.000 de lei pentru o firmă, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro.

Banii nerambursabili pot acoperi cel mult 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Antreprenorul trebuie să asigure din surse proprii cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Cele 17.600 de locuri anunțate sunt locuri la cursurile care permit accesul ulterior la program.

Programul are un buget total de 446 de milioane de euro

Actuala ediție Start-Up Nation a fost lansată în 2024 și are un buget total alocat de 446 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri ale Uniunii Europene și de la bugetul de stat. Programul urmărește pregătirea viitorilor antreprenori și finanțarea firmelor nou-înființate de absolvenții cursurilor.

„Primul pas este formarea antreprenorială, iar apoi punem la dispoziție finanțări de până la 250.000 de lei pentru transformarea ideilor bune în afaceri reale”, a explicat Irineu Darău.

Pentru această a doua sesiune nu mai sunt disponibile locuri pentru categoriile din Pilonul II, care includeau, între altele, persoane cu vârste de 30-35 de ani. Locurile respective au fost ocupate în prima sesiune.