O nouă alertă aeriană a avut loc în noaptea de 5 spre 6 octombrie, în zona graniței României cu Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, țintele au fost detectate de sistemul de supraveghere radar în timp ce evoluau în spațiul aerian ucrainean.

„În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu Romania”, a transmis MApN.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, precizează Ministerul Apărării Naționale.

În contextul alertei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

La ora 2.20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din nordul și estul județului Tulcea.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 3.14”, se arată în comunicatul MApN.