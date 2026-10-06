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Presupusul atacator de la bordul avionului Flydubai ar fi vizat cel mai mare avion din Israel, susțin sursele CNN

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Avion FlyDubai
Suspectul în acest caz ar fi vizat Aeroportul Ben Gurion, cel mai mare din Israel, susțin sursele citate de postul american de televiziune. Sursa foto: Getty Images
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Suspectul în cazul tentativei de deturnare a avionului Flydubai, care zbura pe ruta Dubai-Tel Aviv pe 30 septembrie, ar fi intenționat să vizeze Aeroportul Ben Gurion din Israel, principalul punct de intrare internațional al țării, conform unui oficial israelian și unei surse citate de CNN.

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Copilotul acuzat de tentativă de deturnare ar fi vizat cel mai mare aeroport din Israel

Hamam al-Hammami, copilotul acuzat de tentativa de deturnare, a fost oprit de căpitanul aeronavei, Smit Machchhar, și de mai mulți pasageri care l-au imobilizat și au preluat controlul avionului. Incidentul s-a produs deasupra spațiului aerian saudit, într-un moment în care aeronava comercială transmitea semnale care indicau o posibilă deturnare.

Suspectul în acest caz ar fi vizat Aeroportul Ben Gurion, cel mai mare din Israel, susțin sursele citate de postul american de televiziune.

Potrivit CNN, autoritățile israeliene au ridicat de la sol avioane de vânătoare ca măsură de precauție, o practică standard în astfel de situații de urgență.

Rămâne neclar modul în care bărbatul a reușit să treacă de măsurile stricte de securitate

Totuși, intențiile exacte ale suspectului rămân neclare, iar ancheta condusă de Emiratele Arabe Unite este în desfășurare pentru a stabili motivele din spatele atacului și modul în care acesta a reușit să treacă de măsurile stricte de securitate din cele două țări implicate.

Copilotul zborului a încercat să preia controlul avionului atacându-l pe colegul său cu un topor de urgență”, a declarat procurorul general al Emiratelor Arabe Unite, Hamad Saif Al Shamsi, care a calificat incidentul drept „un act terorist”.

Surse citate de postul american de televiziune au dezvăluit că al-Hammami a fost anterior angajat al companiei aeriene naționale din Oman, dar a fost mutat la un post administrativ după ce s-au ridicat îngrijorări cu privire la opiniile sale extremiste. Potrivit acelorași surse, el a reușit totuși să fie angajat de Flydubai, unde a ajuns copilot.

Ce spune Israelul despre măsurile de securitate pentru verificarea pasagerilor și echipajului

În ceea ce privește măsurile de securitate, Autoritatea Fiscală din Israel a confirmat că numele tuturor pasagerilor și membrilor echipajului erau cunoscute autorităților israeliene înainte de decolarea avionului.

Totuși, Ministerul Transporturilor din Israel a precizat că procedurile sale nu includ verificarea numelor membrilor echipajului, ci doar a pasagerilor, deși aceștia trebuie să dețină o viză de călătorie valabilă.

„Procedurile noastre nu acoperă amenințările din partea unui pilot”, a explicat Ministerul Transporturilor într-o declarație oferită postului american de televiziune. Documentele lui al-Hammami, inclusiv pașaportul său din Oman, ar fi trebuit să atragă atenția încă de la verificările inițiale.

Nu se știe încă dacă bărbatul avea legături cu organizații teroriste

CNN a raportat că, până în prezent, nu există dovezi care să sugereze că suspectul ar fi avut legături cu vreo organizație teroristă care să-i fi oferit sprijin sau finanțare.

O investigație separată efectuată de experți în aviație a relevat că responsabilitatea verificării piloților revine guvernelor naționale, companiilor aeriene și serviciilor de securitate, regulile variind semnificativ de la o țară la alta.

Flydubai a refuzat să comenteze în timpul anchetei în curs, iar CNN a contactat și Oman Air, Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite și biroul de presă al guvernului din Dubai pentru declarații suplimentare.

Benjamin Netanyahu cere verificări mai dure pentru zborurile internaționale

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a cerut o analiză urgentă asupra securității zborurilor internaționale către țara sa, după un incident grav care a vizat un avion Flydubai. Decizia a fost luată în urma evenimentelor recente, când un zbor cu destinația Tel Aviv a fost forțat să aterizeze de urgență în Arabia Saudită, din cauza unei presupuse tentative a copilotului de a prăbuși aeronava, relatează AFP.

Într-un comunicat oficial, biroul premierului a anunțat că șeful Consiliului Național de Securitate, Shmuel Ben Ezra, a fost însărcinat să desemneze o persoană responsabilă pentru efectuarea unei analize detaliate asupra tuturor aspectelor legate de securitatea aviației civile internaționale care are ca destinație Israelul.

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Tags: Stiri Israel Stiri Dubai aviatie
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