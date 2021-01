Imagini sfâșietoare de la locul unde s-a prăbușit avionul din Indonezia. Echipele de salvare au scos din mare haine de copii

Printre piese și alte bucăți din aeronavă, scafandrii au scos la suprafață și cadavre umane. Unul dintre membrii echipei de salvare a fost fotografiat în timp ce avea în mână un hanorac de copil.

Un internaut care a recunoscut bluza a publicat pe Twitter o imagine sfâșietoare cu o fetiță îmbrăcată într-o bluză identică, alături de mama ei, înainte de decolare. Cu mesajul: „Asta m-a întristat. Restul unui copil mic aflat la bord, găsit de salvatori”.

This one made me feeling bad ?

Remaining of a little kid onboard found by rescuers #SriwijayaAirSJ182 #Sriwijaya #SJY182 #SJ182 #IndonesiaPlaneCrash #IndonesiaFlight pic.twitter.com/J6tAO68nuR