Un nou brand auto intră în România: iCAUR își extinde rețeaua națională de dealeri înainte de lansarea modelului V27 la Salonul Auto București.

Piața auto din România devine primul punct de lansare din Europa pentru un nou brand vehiculat la nivel global. Compania Auto Italia a demarat oficial procesul de extindere și dezvoltare a rețelei naționale de parteneri pentru marca iCAUR, pregătind terenul pentru introducerea pe piață a SUV-ului electrificat V27. Strategia vizează acoperirea principalelor regiuni din țară, de la zona București-Ilfov până în Transilvania, Moldova, Banat-Crișana și Dobrogea.

Pasul face parte dintr-o etapă complexă de pre-lansare menită să asigure infrastructura de showroomuri și centre de service autorizate. Potrivit reprezentanților companiei, partenerii din rețeaua națională vor asigura atât punctele de vânzare, cât și serviciile post-vânzare necesare pentru a le oferi viitorilor clienți o experiență completă aliniată la standardele internaționale.

Debutul oficial este programat la Salonul Auto București

Alegerea României drept primă piață europeană pentru lansarea brandului iCAUR aduce o atenție deosebită asupra dezvoltării rețelei locale. Noul brand, lansat ca o marcă strategică de vehicule cu energie nouă (NEV) din cadrul Chery Group, mizează pe o combinație între designul clasic de inspirație 4x4 și soluțiile tehnologice de mobilitate electrificată.

Modelul V27, primul autovehicul din portofoliu adus pe piața locală, va fi prezentat oficial publicului din România în cadrul Salonului Auto București din luna octombrie. La eveniment vor fi prezenți și reprezentanți ai conducerii internaționale iCAUR. Deși prezentarea fizică a mașinii are loc în această toamnă, lansarea comercială efectivă și livrările către clienți sunt programate pentru începutul anului 2027.

iCaur V27 Libertatea

Strategia din spatele extinderii mărcii pe piața locală

Liderii Auto Italia subliniază că introducerea mărcii este construită etapizat pentru a garanta o infrastructură solidă înainte de vânzarea primelor unități. Pregătirea partenerilor locali include alinierea la cerințele internaționale de reprezentare, familiarizarea echipelor cu noile tehnologii și asigurarea standardelor de suport pentru clienți.

Segmentul SUV-urilor electrificate continuă să atragă un interes crescut în rândul șoferilor români, iar extinderea portofoliului Chery Group prin Auto Italia reflectă această tendință de reorientare către soluții de mobilitate flexibile. Construirea rețelei de distribuție și service rămâne punctul central pe care mizează importatorul pentru a asigura succesul mărcii la nivel național.

Tot ce trebuie să știi despre V27

Modelul iCAUR V27 este cel de top al brandului. Acesta seamănă cu un Jeep și se remarcă printr-o siluetă robustă și un limbaj de design clasic, inspirat de vehiculele de aventură, reinterpretat prin tehnologii electrificate.

Modelul V27 integrează sistemul Golden REEV, o tehnologie cu autonomie extinsă pentru vehicule electrificate. Acesta utilizează un motor 1,5 litri cu rol de generator, cu o eficiență termică de până la 44,5%, capabil să producă 3,71 kWh de energie electrică pentru fiecare litru de combustibil.

În această configurație, V27 oferă peste 150 km autonomie electrică și o autonomie totală combinată de peste 1.000 km.