„Am primit inclusiv petiții de la medici care ne-au semnalat – le-am primit și eu pe WhatsApp, pe telefonul meu personal, am primit și la birou – spunând că această scanare a temperaturii e de fapt un act medical, care nu trebuie făcut fără consimțământul persoanei. Aici s-a pus de fapt problema că legea sănătății vorbește foarte clar de consimțământul persoanei”, a spus Weber în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, potrivit platformei republica.ro.

Avocatul Poporului a explicat că nu are posibilitatea legală de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la efectuarea termoscanării, pentru că aceasta a fost stabilită printr-o hotărâre.

„Atât timp cât ea nu este prin lege sau prin OUG, competențele noastre sunt limitate. Fiind vorba de o hotărâre, orice persoană interesată, care se consideră vătămată, poate să facă acest lucru în instanță” a atras atenția Renate Weber.

Pot exista consecințe negative și prejudicii aduse oamenilor

Avocatul Poporului acceptă că măsura a fost impusă în urma recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, dar atrage atenția că o creșterea temperaturii se poate produce din varii motive și pot exista consecințe dacă, spre exemplu, un client nu este primit într-o farmacie.

„S-a stabilit o limită, înțeleg că e de la OMS. Problema e că poți să ai febră din varii motive: cineva are un abces, toți am avut, e o stare febrilă. (…) Sau în cazul femeilor însărcinate. Din nou, vine vara cu temperaturi foarte ridicate. Elevii vor fi termoscanați când vor intra la examen, dar dacă toată noaptea stai și înveți, dacă de emoții îți crește temperatura? Eu la consecințe mă gândesc. Vreau să intru să cumpăr o pâine și îmi ia temperatura, mă scanează bodyguardul și nu mă lasă să îmi cumpăr pâine. Sau nu mă lasă să mă duc să îmi cumpăr din farmacie un antipiretic, dacă am un abces. Formula asta, da, suni medicul să vezi ce să faci. Dar atunci, pe moment?

Recomandări Câte persoane pot participa la petrecerile de apartament? Răspunsul Ministrului de Interne

Renate Weber spune că măsura trebuie regândită, mai ales că pot exista situații în care un elev să nu fie primit la un examen pentru o singură unitate în plus peste limita de temperatură.

„Elevii aceia, dacă nu vor fi primiți în sala de examen strict pentru că au avut în dimineața aia 37,4, o fi normal? Din punctul acesta de vedere eu cred că trebuie să ne gândim mai bine, consecințele (termoscanării – n.n.) mai ales sunt cele care mă pun pe mine pe gânduri și îmi dau o stare nu neapărat de bine. Altfel, eu nu am o problemă să fiu scanată. Asta se întâmplă și la mine la instituție. Înainte de a se introduce starea de alertă, din momentul în care în spatiul public comitetul de urgență anunțase deja, ce am făcut imediat a fost să comandăm termometrele necesare”, a spus Renate Weber.

