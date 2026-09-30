Pește de 10,6 kilograme, prins de un băiat de 14 ani, în șapte minute: „Lovitura a fost fulgerătoare”

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un adolescent de 14 ani, Relja Radević, a câștigat pe 24 august competiția „Captura lunii” organizată de o companie din Tivat, după ce a prins un pește-dinte de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime. Pescarul a realizat captura la ora 10.00, la 2,5 kilometri de coasta orașului Petrovac, în Muntenegru, la o adâncime de 42 de metri, relatează Blic, parte a grupului Ringier.
Relja a folosit o lansetă Fin-Nor Mega Lite Vertical Jigger de 170 cm, cu o capacitate maximă de 300 de grame, un mulinet PENN Spinfisher VI 5500, fir YGK PE#3 și dressing fluorocarbon Sufix 0,50 mm. Momeala a fost un calamar artificial din silicon, model JLC Xipi de 150 de grame.
„Lovitura a fost năprasnică, dar peștele nu a reușit să tragă prea mult din fir în prima năvală, deoarece frâna de la mașină era bine strânsă. Este de fapt un moment decisiv, întrucât peștele-dinte și-a înțepat gura tare cu un cârlig mare, principal, pe momeală și nu a mai existat nicio șansă să cadă”, a declarat Relja.
Lupta dintre tânărul pescar și pește a durat șase-șapte minute. După ce a reușit să aducă peștele la doar zece metri de fundul mării, Relja a încetinit ritmul, permițându-i peștelui să se apropie treptat de suprafață. Mândru de captură, adolescentul a defilat cu trofeul său de-a lungul plajei, oferindu-le turiștilor ocazia să facă fotografii și să afle detalii despre performanța sa.
Locul al doilea în competiție i-a revenit lui Mihajlo Kovačević, care a prins un ton de 45 de kilograme în Golful Kotor, în ceea ce el descrie ca fiind o „aventură plină de adrenalină”. „După o bonito de aproximativ 2,5 kg și câteva scoici, am decis să mai fac o scufundare înainte de a mă întoarce acasă. Eram într-o coborâre ușoară la 18 metri când, cu doar câțiva metri înainte de fund, ea a apărut în partea mea stângă. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. M-am gândit doar: dacă se deschide o lovitură bună - trag. Și s-a deschis”, a povestit Mihajlo.
Lupta pentru scoaterea peștelui din apă a durat aproximativ 45 de minute. „Am fost uimit de puterea armei, dar nici nu-mi puteam imagina ce s-a întâmplat în continuare. Am început să ies repede la suprafață, iar peștele scosese deja aproape 10 metri de fir, așa că l-am luat cu mâinile, chiar dacă știam că mă vor răni mănușile și degetele. După aproximativ o jumătate de oră, a început să cedeze, dar și-a mai recăpătat puterile de câteva ori și a fugit din nou spre adâncime”, a adăugat el, descriind eforturile de a învinge uriașul prădător marin.
În cele din urmă, locul al treilea a fost ocupat de Nikola Lompar, care a prins o plătică de 3,5 kilograme în zona acvatică a orașului Kotor, după o luptă ce a avut loc în jurul orei 17.30. „Dorada a fost prinsă la un crab, urmată de o luptă care s-a încheiat cu extragerea cu succes a acestui exemplar capital”, a spus Nikola despre experiența sa.
Câștigătorii lunii august au fost recompensați cu vouchere în valoare de 70, 50 și 30 de euro, care pot fi utilizate în Centrele Marine Una's. Competiția „Captura lunii” a adus în prim-plan nu doar pasiunea pentru pescuit, ci și respectul pentru forța impresionantă a vietăților marine, așa cum au subliniat participanții. „După această întâlnire, am și mai mult respect pentru acești prădători mari. Știam că sunt puternici, dar abia acum mi-am dat seama câtă forță este cu adevărat”, a concluzionat Mihajlo Kovačević.