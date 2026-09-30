Pește de 10,6 kilograme, prins de un băiat de 14 ani, în șapte minute: „Lovitura a fost fulgerătoare”

Un adolescent de 14 ani, Relja Radević, a câștigat pe 24 august competiția „Captura lunii” organizată de o companie din Tivat, după ce a prins un pește-dinte de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime. Pescarul a realizat captura la ora 10.00, la 2,5 kilometri de coasta orașului Petrovac, în Muntenegru, la o adâncime de 42 de metri, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Relja a folosit o lansetă Fin-Nor Mega Lite Vertical Jigger de 170 cm, cu o capacitate maximă de 300 de grame, un mulinet PENN Spinfisher VI 5500, fir YGK PE#3 și dressing fluorocarbon Sufix 0,50 mm. Momeala a fost un calamar artificial din silicon, model JLC Xipi de 150 de grame.

„Lovitura a fost năprasnică, dar peștele nu a reușit să tragă prea mult din fir în prima năvală, deoarece frâna de la mașină era bine strânsă. Este de fapt un moment decisiv, întrucât peștele-dinte și-a înțepat gura tare cu un cârlig mare, principal, pe momeală și nu a mai existat nicio șansă să cadă”, a declarat Relja.

Lupta dintre tânărul pescar și pește a durat șase-șapte minute. După ce a reușit să aducă peștele la doar zece metri de fundul mării, Relja a încetinit ritmul, permițându-i peștelui să se apropie treptat de suprafață. Mândru de captură, adolescentul a defilat cu trofeul său de-a lungul plajei, oferindu-le turiștilor ocazia să facă fotografii și să afle detalii despre performanța sa.

Locul al doilea în competiție i-a revenit lui Mihajlo Kovačević, care a prins un ton de 45 de kilograme în Golful Kotor, în ceea ce el descrie ca fiind o „aventură plină de adrenalină”. „După o bonito de aproximativ 2,5 kg și câteva scoici, am decis să mai fac o scufundare înainte de a mă întoarce acasă. Eram într-o coborâre ușoară la 18 metri când, cu doar câțiva metri înainte de fund, ea a apărut în partea mea stângă. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. M-am gândit doar: dacă se deschide o lovitură bună - trag. Și s-a deschis”, a povestit Mihajlo.

Lupta pentru scoaterea peștelui din apă a durat aproximativ 45 de minute. „Am fost uimit de puterea armei, dar nici nu-mi puteam imagina ce s-a întâmplat în continuare. Am început să ies repede la suprafață, iar peștele scosese deja aproape 10 metri de fir, așa că l-am luat cu mâinile, chiar dacă știam că mă vor răni mănușile și degetele. După aproximativ o jumătate de oră, a început să cedeze, dar și-a mai recăpătat puterile de câteva ori și a fugit din nou spre adâncime”, a adăugat el, descriind eforturile de a învinge uriașul prădător marin.

În cele din urmă, locul al treilea a fost ocupat de Nikola Lompar, care a prins o plătică de 3,5 kilograme în zona acvatică a orașului Kotor, după o luptă ce a avut loc în jurul orei 17.30. „Dorada a fost prinsă la un crab, urmată de o luptă care s-a încheiat cu extragerea cu succes a acestui exemplar capital”, a spus Nikola despre experiența sa.