Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a confirmat că armata SUA va reduce cu 20% numărul generalilor și amiralilor, în timp ce susținea discursul pe care îl numește State of the Force.

Hegseth s-a adresat ofițerilor cu grad inferior și liderilor din rândul personalului militar de execuție la baza Corpului de Infanterie Marină de la Quantico, Virginia; este al doilea an consecutiv în care susține un astfel de discurs.

De această dată, armata SUA se află în a șaptea lună a unui război cu Iranul, fără un sfârșit clar la orizont, a capturat liderul venezuelean Nicolás Maduro și a ucis peste 200 de persoane în atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în America Latină, printre alte acțiuni desfășurate la nivel mondial, potrivit AP.

Acest tip de discurs nu este o practică obișnuită în rândul liderilor Pentagonului. Deși predecesorii lui Hegseth s-au adresat frecvent trupelor și ofițerilor superiori, aceștia au făcut-o, în mod tradițional, în cadru restrâns sau privat.

Șeful Pentagonului s-a concentrat însă, din nou, pe modul în care a reformat drastic armata SUA, vizând ceea ce el numește cultura „woke” – prin eliminarea programelor de diversitate, reevaluarea unităților de luptă terestră care includ femei și un nou program de screening pentru depistarea „deficitului de testosteron” în rândul personalului masculin.

Oficialii Pentagonului anunțaseră deja că Hegseth va comunica noi reduceri ale numărului de generali și amirali. El a dispus ca toate ramurile armatei să dubleze reducerea de 10% – ordonată în primăvara trecută pentru aproximativ 800 de posturi de ofițeri superiori (generali și amirali) – ajungând astfel la o scădere totală de 20%, care urmează să fie finalizată până la 1 ianuarie 2027.

„Eu numesc asta responsabilitate; era o măsură care trebuia luată de mult”, a declarat el.

Mai mulți senatori au considerat inițiativa lui Hegseth drept o „epurare” a eșaloanelor superioare ale armatei, a cărei reconstrucție va dura ani de zile.

„Are un fel de nemulțumire profundă legată de conducerea armatei”, a spus senatorul Mark Kelly (Democrat din Arizona), fost pilot de luptă al Marinei și astronaut NASA, care a criticat în mod repetat activitatea lui Hegseth.

„El elimină o întreagă generație de lideri militari de elită, iar recuperarea după acest proces va dura o generație.”

Senatorul republican Mike Rounds din Dakota de Sud, membru al Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, a declarat că dorește să înțeleagă raționamentul lui Hegseth din spatele acestei decizii.

„Dacă este vorba pur și simplu de eliminarea unei structuri de comandă supradimensionate la vârf, s-ar putea să existe o justificare, dar vreau să văd despre ce este vorba mai întâi”, a spus Rounds.

Trump sau Hegseth au demis deja sau au forțat pensionarea a peste două duzini de lideri militari de la preluarea mandatului, inclusiv a celui mai înalt ofițer al Armatei, generalul Randy George – o măsură care a stârnit nemulțumirea atât a republicanilor, cât și a democraților din Congres. Printre cei vizați s-au numărat și numeroși ofițeri superiori care sunt femei sau persoane de culoare.

Printre liderii înlăturați anterior se numără președintele Statului Major, generalul CQ Brown; șeful Operațiunilor Navale, Lisa Franchetti; și viceamiralul Shoshana Chatfield, reprezentantul militar al SUA la Comitetul Militar al NATO.

Deși Hegseth nu a oferit niciodată motive specifice pentru aceste demiteri, majoritatea au fost legate de convingerea că acești lideri au susținut sau au vorbit deschis în favoarea programelor de diversitate, echitate și incluziune – inițiative care au fost țintele criticilor lui Hegseth și Trump.

Ca parte a reducerilor de anul trecut, Hegseth a ordonat, de asemenea, ca armata activă să elimine 20% din generalii cu patru stele – liderii de cel mai înalt rang – și ca Garda Națională să reducă cu 20% numărul funcțiilor de conducere de vârf, însă nu este clar dacă toate aceste reduceri au fost efectuate. Noile reduceri ar putea viza orice general cu o stea sau cu un rang superior, ori ofițeri cu grade echivalente din cadrul Marinei.

Când Hegseth a anunțat pentru prima dată inițiativa de a restructura eșaloanele superioare ale ierarhiei militare, el a susținut că scopul era eliminarea unei „structuri de forță redundante, pentru a optimiza și eficientiza conducerea”.

Într-un memorandum publicat în mai 2025, el a afirmat că obiectivul era eliberarea armatei de „straturi birocratice inutile”. Numărul funcțiilor de general în cadrul forțelor armate este stabilit prin lege, însă există posibilitatea ca anumite posturi să rămână vacante dacă nu sunt propuși succesori spre aprobarea Congresului.