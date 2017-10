O familie din București aduce în fiecare an la Iași un camion cu flori pentru a decora baldachinul cu racla Sfintei Parascheva. Acesta este al paisprezecelea an de când Florentina Buștei face acest gest cu ocazia prăznuirii hramului Sfintei Parascheva, de 14 octombrie.

De 14 ani, tânăra se ocupă de împodobirea baldachinului în care este scoasă racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Florentina Buștei a povestit că, în 2004, a avut un vis, iar mai apoi a decis să cumpere din Olanda un camion cu flori pe care le-a adus la Iași, notează Agerpres.ro.

Indiferent de vreme, tânăra, împreună cu întreaga familie, împodobește baldachinul în care este pusă racla Sfintei Cuvioase Parascheva în perioada pelerinajului în care este prăznuit hramul acesteia.

Anul acesta, baldachinul cu racla Sfintei Parascheva va fi decorat cu flori în nuanțe de alb și roz.

„Domină albul, cu puțin verde, cu flori frumoase și deosebite. (…) Va fi alb anul acesta. Crinul, trandafirul și delphinium vor fi florile pe care le punem în interior, deasupra raclei. Sincer, ne-a fost foarte greu să alegem culoarea, să o hotărâm, pentru că încercăm din tot sufletul să facem de fiecare dată altfel. La un moment dat s-au cam folosit toate culorile. Ne-am gândit că este al paisprezecelea an, pentru noi semnifică ceva, pentru că are legătură cu ziua Sfintei. Și pentru că avem un nou membru al familiei, am vrut să facem o culoare care să specifice bucurie, puritate, un suflet curat”, a declarat, pentru sursa citată, Florentina Buștei.