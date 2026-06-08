Banca Transilvania susține că a aflat din presă despre amenzi

Conducerea Băncii Transilvania (BT) susţine că a aflat din presă, contrar oricăror uzanţe şi reguli de procedură, despre cele două amenzi impuse de către Consiliul Concurenţei. Astfel, Banca Transilvania SA a fost sancţionată cu o amendă de 875,74 milioane lei (în nume propriu), dar şi cu o alta de 85,03 milioane lei (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA). Amenzile vor fi contestate în termenul legal la Curtea de Apel Bucureşti, după comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare, anunţă conducerea băncii.

În data de 5 iunie 2026, Consiliul Concurenţei a permis accesul la minuta şedinţei de deliberare referitoare la Investigaţia privind o presupusă înţelegere şi/sau practica concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către băncile participante la stabilirea acestei rate de referinţă în cadrul procedurii de „fixing”, procedură derulată conform Regulilor privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID/ROBOR, se arată în comunicatul BT.

„Cu toate că Banca Transilvania nu a primit, până la momentul publicării prezentului raport curent, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare, totuşi am luat act din presă, contrar oricăror uzanţe şi reguli de procedură, despre cuantumul amenzilor aplicate băncilor în cadrul acestei investigaţii, respectiv sancţionarea Băncii Transilvania S.A. cu o amendă în cuantum de 875,74 milioane lei (în nume propriu) şi cu o amendă de 85,03 milioane lei (pentru fapta realizată de OTP Bank România S.A.).

Banca Transilvania aşteaptă, în continuare, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare pe care o consideră netemeinică şi nelegală, precum şi a motivării acesteia, în vederea demarării tuturor demersurilor necesare contestării sale în termenul legal la Curtea de Apel Bucureşti, conform prevederilor incidente”, se arată într-un comunicat al băncii.

UniCredit Bank consideră amenda un act arbitrar

„Poziţia UniCredit Bank este fără echivoc: decizia Consiliului Concurenţei este injustă, nefundamentată şi o respingem ferm. Modul în care a fost gestionată această investigaţie arată că niciunul dintre argumentele tehnice şi juridice prezentate pe parcursul audierilor nu a fost de fapt analizat. Ne exprimăm profunda dezamăgire faţă de caracterul arbitrar al acestui act administrativ”, transmite instituţia bancară.

UniCredit Bank anunţă că va contesta această decizie în instanţă, unde va prezenta „aceleaşi dovezi de nevinovăţie, incontestabile din punct de vedere legal”.

„Avem deplină încredere în imparţialitatea şi echidistanţa instanţelor de judecată pentru a face lumină în acest caz soluţionat pe repede-înainte şi pentru a ne repara reputaţia pusă la îndoială pe nedrept”, mai spun reprezentanţii băncii.

Și CEC Bank respinge acuzațiile Consiliului Concurenței

„CEC Bank ia act cu profundă îngrijorare şi este în dezacord total faţă de decizia Consiliului Concurenţei de a sancţiona cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieţei, decizie pe care o considerăm profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid şi bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piaţă. Respingem categoric orice acuzaţie de manipulare a ratei ROBOR”, se arată într-un comunicat al băncii.

Oficialii instituţiei financiare susţin că activitatea CEC Bank pe piaţa monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă şi conformă cu cadrul legal şi regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naţionale a României şi cu standardele europene aplicabile instituţiilor de credit.

„Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţională inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naţionale a României. Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliului Concurenţei şi Banca Naţională a României, ca administrator al indicelui şi al mecanismului ROBOR”, se precizează în comunicat.

ROBOR este o rată de referinţă calculată pe baza cotaţiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuţiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condiţiile reale ale pieţei monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alţi participanţi şi fără nicio intenţie de a influenţa artificial nivelul ratei, susţin reprezentanţii băncii româneşti.

„Investigaţia Consiliului Concurenţei a durat ani întregi. Pe tot parcursul acestui proces, CEC Bank a cooperat în mod activ şi în deplină bună-credinţă cu autoritatea de investigare, a pus la dispoziţie toate documentele solicitate şi a furnizat explicaţii detaliate cu privire la fiecare aspect invocat. În ciuda acestei cooperări totale, concluziile formulate de autoritate nu reflectă realitatea operaţiunilor noastre. Reamintim că, într-un mod similar, în 2008 Consiliul Concurenţei a investigat exact aceeaşi speţă, în acelaşi cadru legal, concluzia fiind că nu s-a găsit niciun indiciu de încălcare”, menţionează conducerea CEC Bank.

Reprezentanţii băncii susţin că amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislaţia concurenţei. „Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absenţa unor probe clare, directe şi incontestabile ale unui comportament anticoncurenţial, este arbitrară şi de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanţează economia reală a României. Suntem convinşi că o instanţă independentă va evalua acest caz în mod obiectiv, pe baza probelor reale şi a standardelor juridice aplicabile – şi că decizia Consiliului Concurenţei nu va rezista unui control judiciar riguros”, se arată în comunicat.

Conducerea CEC Bank anunţă că va contesta decizia Autorităţii de Concurenţă în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicţie disponibil, inclusiv prin luarea în considerare a implicării instanţelor europene.

BCR anunță că nu a primit decizia finală

Banca Comercială Română SA (BCR) reacţionează la amenda de 577,36 milioane lei decisă de Consiliul Concurenţei (CC) împotriva sa pentru presupusa încălcare a normelor de concurenţă. Conducerea băncii susţine, însă, că nu a primit decizia finală motivată a autorităţii, BCR respingând, în mod ferm, concluziile comunicate pe care le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât şi în drept. Imediat ce decizia Concurenţei va fi comunicată, BCR „va utiliza toate mijloacele procedurale şi legale disponibile pentru apărarea poziţiei şi reputaţiei sale, atât la nivel intern, cât şi internaţional”.

„La data de 7 iunie 2026, Consiliul Concurenţei a emis un comunicat de presă privind sancţionarea a 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei, pentru presupusa încălcare a normelor de concurenţă, respectiv prevederilor Legii Concurenţei nr. 21/1996 şi ale Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, constând în pretinsa coordonare a comportamentului printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice, în special referitoare la preţ, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing. Amenda indicată în ceea ce priveşte Banca Comercială Română S.A. („BCR”) este de 577,36 milioane lei. BCR a luat act de comunicarea publică a Consiliului Concurenţei, însă precizează că, la acest moment, nu a primit decizia finală motivată a autorităţii. BCR respinge, în mod ferm, concluziile comunicate şi le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât şi în drept”, se arată într-un comunicat al instituţiei financiare.

Conducerea BCR precizează că din perspectiva băncii, poziţia Consiliului Concurenţei în acest caz este cu atât mai surprinzătoare cu cât aceeaşi autoritate a mai analizat în trecut procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR şi a constatat, în urma investigaţiei închise în anul 2013, inexistenţa vreunei încălcări a normelor de concurenţă.

„Această schimbare de abordare ridică probleme de predictibilitate şi consecvenţă a practicii administrative proprii. Mecanismul ROBOR a fost şi rămâne un mecanism cunoscut, accesibil şi transparent, desfăşurat într-un cadru sectorial specific, supravegheat de Banca Naţională a României şi guvernat de reguli aplicabile pieţei monetare interbancare emise de către banca centrală. În acest context, orice susţinere privind existenţa unui pretins schimb de informaţii confidenţiale şi strategice trebuie analizată strict prin raportare la cadrul concret al procedurii de fixing, la informaţiile efectiv disponibile în piaţă şi la obligaţiile reale aplicabile participanţilor”, se precizează în comunicat.

Conducerea băncii atrage atenţia că referirile generale la practici sancţionate în alte jurisdicţii nu pot substitui analiza concretă a cadrului normativ, factual şi instituţional aplicabil procedurii ROBOR din România.

Oficialii băncii anunţă că BCR va contesta, în condiţiile legii, decizia Consiliului Concurenţei odată ce va fi comunicată şi va utiliza toate mijloacele procedurale şi legale disponibile pentru apărarea poziţiei şi reputaţiei sale, atât la nivel intern, cât şi internaţional.

„Banca rămâne convinsă că deţine argumente juridice şi factuale solide pentru obţinerea unei soluţii favorabile în instanţă şi pentru invalidarea concluziilor autorităţii de concurenţă. BCR va continua să informeze piaţa cu privire la orice evoluţii relevante, în conformitate cu obligaţiile legale şi de raportare aplicabile”, se precizează în comunicat.

Raiffeisen: „Nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci”

Și Raiffeisen a transmis un comunicat în legătură cu sancțiunie anunțate de Consiliul Concurenței și spune că le va contesta: „Ne exprimăm dezacordul față de concluziile Consiliului Concurenței și ne menținem punctul de vedere conform căruia acestea nu reflectă realitățile pieței interbancare si nu țin cont de cadrul legal în vigoare, pe care băncile participante la sistemul de fixing aveau obligația să îl respecte.”

„Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Singurul aspect indicat vizează transparența acestor cotații, acesta fiind un element ce reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante. Vom contesta decizia în instanță pentru a demonstra corectitudinea conduitei noastre și avem încredere că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor noastre.”, se mai arată în comunicatul Reiffeisen.

Băncile au la dispoziţie o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancţionare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurenţiale, planuri ce vor fi aprobate de către Consiliul Concurenţei. Decizia autorităţii de concurenţă poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE