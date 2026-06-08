Banca Transilvania susține că a aflat din presă despre amenzi

Conducerea Băncii Transilvania (BT) susţine că a aflat din presă, contrar oricăror uzanţe şi reguli de procedură, despre cele două amenzi impuse de către Consiliul Concurenţei. Astfel, Banca Transilvania SA a fost sancţionată cu o amendă de 875,74 milioane lei (în nume propriu), dar şi cu o alta de 85,03 milioane lei (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA). Amenzile vor fi contestate în termenul legal la Curtea de Apel Bucureşti, după comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare, anunţă conducerea băncii.

În data de 5 iunie 2026, Consiliul Concurenţei a permis accesul la minuta şedinţei de deliberare referitoare la Investigaţia privind o presupusă înţelegere şi/sau practica concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către băncile participante la stabilirea acestei rate de referinţă în cadrul procedurii de „fixing”, procedură derulată conform Regulilor privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID/ROBOR, se arată în comunicatul BT.

„Cu toate că Banca Transilvania nu a primit, până la momentul publicării prezentului raport curent, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare, totuşi am luat act din presă, contrar oricăror uzanţe şi reguli de procedură, despre cuantumul amenzilor aplicate băncilor în cadrul acestei investigaţii, respectiv sancţionarea Băncii Transilvania S.A. cu o amendă în cuantum de 875,74 milioane lei (în nume propriu) şi cu o amendă de 85,03 milioane lei (pentru fapta realizată de OTP Bank România S.A.).

Banca Transilvania aşteaptă, în continuare, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare pe care o consideră netemeinică şi nelegală, precum şi a motivării acesteia, în vederea demarării tuturor demersurilor necesare contestării sale în termenul legal la Curtea de Apel Bucureşti, conform prevederilor incidente”, se arată într-un comunicat al băncii.

UniCredit Bank consideră amenda un act arbitrar

„Poziţia UniCredit Bank este fără echivoc: decizia Consiliului Concurenţei este injustă, nefundamentată şi o respingem ferm. Modul în care a fost gestionată această investigaţie arată că niciunul dintre argumentele tehnice şi juridice prezentate pe parcursul audierilor nu a fost de fapt analizat. Ne exprimăm profunda dezamăgire faţă de caracterul arbitrar al acestui act administrativ”, transmite instituţia bancară.

UniCredit Bank anunţă că va contesta această decizie în instanţă, unde va prezenta „aceleaşi dovezi de nevinovăţie, incontestabile din punct de vedere legal”.

„Avem deplină încredere în imparţialitatea şi echidistanţa instanţelor de judecată pentru a face lumină în acest caz soluţionat pe repede-înainte şi pentru a ne repara reputaţia pusă la îndoială pe nedrept”, mai spun reprezentanţii băncii.

Și CEC Bank respinge acuzațiile Consiliului Concurenței

„CEC Bank ia act cu profundă îngrijorare şi este în dezacord total faţă de decizia Consiliului Concurenţei de a sancţiona cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieţei, decizie pe care o considerăm profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid şi bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piaţă. Respingem categoric orice acuzaţie de manipulare a ratei ROBOR”, se arată într-un comunicat al băncii.

Oficialii instituţiei financiare susţin că activitatea CEC Bank pe piaţa monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă şi conformă cu cadrul legal şi regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naţionale a României şi cu standardele europene aplicabile instituţiilor de credit.

„Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţională inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naţionale a României. Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliului Concurenţei şi Banca Naţională a României, ca administrator al indicelui şi al mecanismului ROBOR”, se precizează în comunicat.

ROBOR este o rată de referinţă calculată pe baza cotaţiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuţiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condiţiile reale ale pieţei monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alţi participanţi şi fără nicio intenţie de a influenţa artificial nivelul ratei, susţin reprezentanţii băncii româneşti.

„Investigaţia Consiliului Concurenţei a durat ani întregi. Pe tot parcursul acestui proces, CEC Bank a cooperat în mod activ şi în deplină bună-credinţă cu autoritatea de investigare, a pus la dispoziţie toate documentele solicitate şi a furnizat explicaţii detaliate cu privire la fiecare aspect invocat. În ciuda acestei cooperări totale, concluziile formulate de autoritate nu reflectă realitatea operaţiunilor noastre. Reamintim că, într-un mod similar, în 2008 Consiliul Concurenţei a investigat exact aceeaşi speţă, în acelaşi cadru legal, concluzia fiind că nu s-a găsit niciun indiciu de încălcare”, menţionează conducerea CEC Bank.

Reprezentanţii băncii susţin că amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislaţia concurenţei. „Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absenţa unor probe clare, directe şi incontestabile ale unui comportament anticoncurenţial, este arbitrară şi de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanţează economia reală a României. Suntem convinşi că o instanţă independentă va evalua acest caz în mod obiectiv, pe baza probelor reale şi a standardelor juridice aplicabile – şi că decizia Consiliului Concurenţei nu va rezista unui control judiciar riguros”, se arată în comunicat.

Conducerea CEC Bank anunţă că va contesta decizia Autorităţii de Concurenţă în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicţie disponibil, inclusiv prin luarea în considerare a implicării instanţelor europene.

BCR anunță că nu a primit decizia finală

Banca Comercială Română SA (BCR) reacţionează la amenda de 577,36 milioane lei decisă de Consiliul Concurenţei (CC) împotriva sa pentru presupusa încălcare a normelor de concurenţă. Conducerea băncii susţine, însă, că nu a primit decizia finală motivată a autorităţii, BCR respingând, în mod ferm, concluziile comunicate pe care le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât şi în drept. Imediat ce decizia Concurenţei va fi comunicată, BCR „va utiliza toate mijloacele procedurale şi legale disponibile pentru apărarea poziţiei şi reputaţiei sale, atât la nivel intern, cât şi internaţional”.

„La data de 7 iunie 2026, Consiliul Concurenţei a emis un comunicat de presă privind sancţionarea a 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei, pentru presupusa încălcare a normelor de concurenţă, respectiv prevederilor Legii Concurenţei nr. 21/1996 şi ale Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, constând în pretinsa coordonare a comportamentului printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice, în special referitoare la preţ, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing. Amenda indicată în ceea ce priveşte Banca Comercială Română S.A. („BCR”) este de 577,36 milioane lei. BCR a luat act de comunicarea publică a Consiliului Concurenţei, însă precizează că, la acest moment, nu a primit decizia finală motivată a autorităţii. BCR respinge, în mod ferm, concluziile comunicate şi le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât şi în drept”, se arată într-un comunicat al instituţiei financiare.

Conducerea BCR precizează că din perspectiva băncii, poziţia Consiliului Concurenţei în acest caz este cu atât mai surprinzătoare cu cât aceeaşi autoritate a mai analizat în trecut procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR şi a constatat, în urma investigaţiei închise în anul 2013, inexistenţa vreunei încălcări a normelor de concurenţă.

„Această schimbare de abordare ridică probleme de predictibilitate şi consecvenţă a practicii administrative proprii. Mecanismul ROBOR a fost şi rămâne un mecanism cunoscut, accesibil şi transparent, desfăşurat într-un cadru sectorial specific, supravegheat de Banca Naţională a României şi guvernat de reguli aplicabile pieţei monetare interbancare emise de către banca centrală. În acest context, orice susţinere privind existenţa unui pretins schimb de informaţii confidenţiale şi strategice trebuie analizată strict prin raportare la cadrul concret al procedurii de fixing, la informaţiile efectiv disponibile în piaţă şi la obligaţiile reale aplicabile participanţilor”, se precizează în comunicat.

Conducerea băncii atrage atenţia că referirile generale la practici sancţionate în alte jurisdicţii nu pot substitui analiza concretă a cadrului normativ, factual şi instituţional aplicabil procedurii ROBOR din România.

Oficialii băncii anunţă că BCR va contesta, în condiţiile legii, decizia Consiliului Concurenţei odată ce va fi comunicată şi va utiliza toate mijloacele procedurale şi legale disponibile pentru apărarea poziţiei şi reputaţiei sale, atât la nivel intern, cât şi internaţional.

„Banca rămâne convinsă că deţine argumente juridice şi factuale solide pentru obţinerea unei soluţii favorabile în instanţă şi pentru invalidarea concluziilor autorităţii de concurenţă. BCR va continua să informeze piaţa cu privire la orice evoluţii relevante, în conformitate cu obligaţiile legale şi de raportare aplicabile”, se precizează în comunicat.

Raiffeisen: „Nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci”

Și Raiffeisen a transmis un comunicat în legătură cu sancțiunie anunțate de Consiliul Concurenței și spune că le va contesta: „Ne exprimăm dezacordul față de concluziile Consiliului Concurenței și ne menținem punctul de vedere conform căruia acestea nu reflectă realitățile pieței interbancare si nu țin cont de cadrul legal în vigoare, pe care băncile participante la sistemul de fixing aveau obligația să îl respecte.”

„Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Singurul aspect indicat vizează transparența acestor cotații, acesta fiind un element ce reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante. Vom contesta decizia în instanță pentru a demonstra corectitudinea conduitei noastre și avem încredere că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor noastre.”, se mai arată în comunicatul Reiffeisen.

Băncile au la dispoziţie o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancţionare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurenţiale, planuri ce vor fi aprobate de către Consiliul Concurenţei. Decizia autorităţii de concurenţă poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Viva.ro
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
GSP.RO
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
Parteneri
O zodie ajunge putred de bogată zilele următoare! Adio, lipsuri și sărăcie, nu va mai strânge cureaua! Camelia Pătrășcanu, predicție fantastică pentru o singură zodie! VALURI de bani pentru acest nativ, care se îmbogățește peste noapte
Libertateapentrufemei.ro
O zodie ajunge putred de bogată zilele următoare! Adio, lipsuri și sărăcie, nu va mai strânge cureaua! Camelia Pătrășcanu, predicție fantastică pentru o singură zodie! VALURI de bani pentru acest nativ, care se îmbogățește peste noapte
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 16:28
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Nicușor Dan are două viteze: încet și foarte încet. Record negativ al tergiversării desemnării premierului după 1989
Analiză
Politică 16:00
Nicușor Dan are două viteze: încet și foarte încet. Record negativ al tergiversării desemnării premierului după 1989
Parteneri
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe și tumorile
Adevarul.ro
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe și tumorile
Cel mai vechi blestem din fotbal care le interzice lui Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr să viseze la Cupa Mondială 2026. Durează de 96 de ani
Fanatik.ro
Cel mai vechi blestem din fotbal care le interzice lui Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr să viseze la Cupa Mondială 2026. Durează de 96 de ani
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Financiarul.ro
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Efectele documentarului „Cămătarii” asupra telespectatorilor: „Nu mai fac diferența între curaj și inconștiență”. Psihologul Cristina Sevrani explică pericolul la care sunt expuși tinerii
Exclusiv
Stiri Mondene 16:33
Efectele documentarului „Cămătarii” asupra telespectatorilor: „Nu mai fac diferența între curaj și inconștiență”. Psihologul Cristina Sevrani explică pericolul la care sunt expuși tinerii
Ce se întâmpla la celebrul restaurant Calypso din București. Dezvăluiri în episodul 3 din „Cămătarii”, la PRO TV: „Erau protocoale și de două miliarde”
Stiri Mondene 15:57
Ce se întâmpla la celebrul restaurant Calypso din București. Dezvăluiri în episodul 3 din „Cămătarii”, la PRO TV: „Erau protocoale și de două miliarde”
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Taxiurile fără șofer ajung în Europa. În ce orașe vor circula primele "robotaxiuri"
ObservatorNews.ro
Taxiurile fără șofer ajung în Europa. În ce orașe vor circula primele "robotaxiuri"
Video de senzație cu apariția-bombă de la nunta anului! Așa ceva n-a mai existat! Ce imagini! Ce petrecere! Ce invitați! Toată crema showbizului românesc s-a adunat la nunta lui Bubu Cernea, iar atmosfera a explodat după lăsarea serii! Horia Brenciu a făcut show total
Libertateapentrufemei.ro
Video de senzație cu apariția-bombă de la nunta anului! Așa ceva n-a mai existat! Ce imagini! Ce petrecere! Ce invitați! Toată crema showbizului românesc s-a adunat la nunta lui Bubu Cernea, iar atmosfera a explodat după lăsarea serii! Horia Brenciu a făcut show total
Parteneri
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
GSP.ro
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Filmările groazei pe plaja de la Marea Neagră! Turiștii evacuați au rupt-o la fugă când a sunat alarma
Mediafax.ro
Filmările groazei pe plaja de la Marea Neagră! Turiștii evacuați au rupt-o la fugă când a sunat alarma
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Redactia.ro
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 16:28
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Nicușor Dan are două viteze: încet și foarte încet. Record negativ al tergiversării desemnării premierului după 1989
Analiză
Politică 16:00
Nicușor Dan are două viteze: încet și foarte încet. Record negativ al tergiversării desemnării premierului după 1989
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Cine transmite la TV Campionatul Mondial 2026 în România. Cum poți vedea toate partidele
Fanatik.ro
Cine transmite la TV Campionatul Mondial 2026 în România. Cum poți vedea toate partidele
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?