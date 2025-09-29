Românii au primit o nouă tranșă de bani pentru tichetele pentru energie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat o nouă tranșă de plăți pentru beneficiarii tichetelor de energie. Potrivit ANPIS, 168.606 conturi au fost alimentate cu fonduri pentru acoperirea facturilor de energie din lunile iulie și august 2025.

Suma totală alocată în această etapă este de 16.741.800 lei. Beneficiarii vor putea folosi acești bani pentru a-și achita facturile la energie electrică pentru perioada menționată. Această acțiune vine în completarea primei etape de plăți, când au fost alocate fonduri pentru 274.541 de beneficiari, în valoare de 27.384.900 lei.

„Încă 168.606 conturi alimentate pentru plata facturilor de energie din iulie și august! Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS și s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025.

ANPIS a efectuat o nouă tranșă de plată pentru încă 168.606 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 16.741.800 lei”, a transmis Agenția Națională pentru Plăți, pe contul de Facebook.

Ce facturi la energie vor putea plăti românii cu banii virați în luna septembrie

Tichetele de energie virate românilor în luna septembrie vor putea fi folosite pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august, după cum a anunțat ANPIS. Voucherele pentru energie au putut fi utilizate începând cu data de 23 septembrie 2025.

„Astfel, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august 2025.

Primele tichete pentru energie au ajuns la beneficiari încă din data de 19 septembrie, iar românii au putut plăti facturile începând cu ziua de 23 septembrie. În prima etapă, au fost plătite sumele aferente celor 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei”, a mai transmis Agenția Națională pentru Plăți.

ANPIS a încheiat procesul de verificare și validare a cererilor pentru tichetele pentru energie

ANPIS, prin agențiile sale teritoriale, a finalizat verificarea cererilor depuse pentru tichetele de energie. În urma acestui proces, au fost emise primele tichete de energie pentru facturile din iulie și august 2025.

Pentru informații suplimentare și asistență privind solicitarea și utilizarea tichetului de energie, ANPIS a pus la dispoziție un call-center. Beneficiarii pot apela pentru clarificări și suport în procesul de accesare a acestui ajutor.

„Informații suplimentare și asistență, privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, se pot obține prin Call-center ANPIS: 021.9309”, a mai transmis Agenția Națională pentru Plăți.

Tichetele pentru energie sunt un sprijin financiar acordat consumatorilor casnici afectați de sărăcie energetică în România. Acestea constau într-un tichet electronic în valoare de 50 de lei pe lună, utilizabil exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică pentru locul de consum pentru care s-a solicitat ajutorul. Măsura se aplică în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026 și este menită să reducă povara financiară generată de costurile ridicate ale energiei, fără a acoperi integral factura.

Tichetul este neimpozabil, nu afectează alte beneficii sociale și nu poate fi transferat, vândut sau folosit pentru o altă adresă. În total, peste 2,1 milioane de gospodării vulnerabile din întreaga țară pot accesa acest sprijin, ce face parte dintr-un program național de protecție socială.

Categoriile de persoane eligibile care pot primit tichetele pentru energie în România

Tichetul de energie în valoare de 50 lei pe lună este destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Pot primi acest tichet:

Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei.

Familiile cu venit net lunar pe membru de familie de până la 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem și nu trebuie să depună cerere.

Alte condiții importante sunt ca titularul să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiască la adresa pentru care s-a solicitat sprijinul, iar toți membrii familiei să aibă același domiciliu sau reședință în România.

Nu beneficiază de tichet persoanele fără domiciliu în România, fără acte de identitate valabile sau cele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial.

Care sunt pașii concreți prin care se depun cererile pentru tichetele de energie

Pașii concreți pentru a depune cererea în aplicația EPIDS pentru tichetul de energie sunt următorii:

Accesează platforma EPIDS la adresa epids.mmuncii.ro.

Creează un cont de utilizator sau autentifică-te dacă ai deja cont.

Completează cererea electronică cu informațiile solicitate, printre care: Numele, prenumele și codul numeric personal al solicitantului și membrilor de familie; Datele de identificare ale locului de consum (codul POD); Adresa poștală conformă cu adresa locului de consum; Opțional, o adresă de email pentru comunicări.

Atașează documentele justificative dacă este cazul (ex: factura recentă la energie);

Semnează declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.

Trimite cererea pentru procesare.

Cererea poate fi depusă în format scris la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale, unde personalul îi poate ajuta pe beneficiarii care nu au acces la internet să completeze cererea și să o încarce în platforma.

După depunere, cererea va fi evaluată, iar în maximum 15 zile vei primi un mesaj de confirmare privind eligibilitatea. În caz de modificări ale componenței familiei sau ale adresei, trebuie depusă o cerere nouă.

