Conform legii, formațiunile politice nu au voie să cumpere spațiu editorial la televiziuni în afara campaniilor electorale, dar PNL și PSD au contracte cu site-urile unor televiziuni și o serie de alte site-uri și agenții, arată sursa citată.

Contractele nu sunt încheiate întotdeauna direct între conducerea PSD și PNL cu firma care deține respectivul site. Ca intermediar, apare o agenție de publicitate. Procedura nu este ilegală, dar partidele se ascund în spatele acestor contracte cu agențiile, scrie Europa Liberă.

Ce spun liderii PSD și PNL

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu poate oferi informații despre contractele comerciale, deoarece există o clauză de confidențialitate cu agenția. Social-democrații nu au oferit în ultimii doi ani și jumătate, de când Marcel Ciolacu este președinte, vreo informație despre contractele cu presa.

La PNL, foștii secretari generali au oferit în trecut toate datele. În schimb, actuala conducere a dat un răspuns parțial, adică doar numele agențiilor cu care lucrează PNL, nu și pe cel al site-urilor care au încasat bani publici.

17,67 milioane de lei a cheltuit PNL pentru promovare în media în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2022.

Dan Vîlceanu, fost secretar general în mandatul lui Florin Cîțu, a explicat la Europa Liberă ce site-uri au avut, prin intermediul agențiilor, contract cu PNL.

„Sunt site-urile televiziunilor centrale: B1, Realitatea, Digi24, Antena3, RTV – cu ei o perioadă ne-am oprit și am reluat apoi. Cu Hotnews nu am avut niciodată contract direct, se ocupa domnul Ivănuș. Nu am avut niciodată contract direct cu Hotnews și nici cu Digi, dar am avut prin intermediul agenției. Cu știripesurse era un contract mic. DC News, Evenimentul Zilei și Capital sunt și ele pe listă”, a declarat el.

Vîlceanu a explicat apariția agențiilor ca intermediar prin faptul că PNL nu avea capacitatea de a se ocupa de toate contractele cu presa.

„Nu făceam politica editorială a unui site”

Potrivit fostului secretar general al PNL, articolul plătit de partid nu era marcat distinct pe site-ul unde era publicat și conținea doar poziția reprezentantului PNL sau a partidului. Vîlceanu a precizat că articolul nu era redactat la partid.

„În general, în articol apărea doar mesajul liderului PNL. Dacă site-ul dorea să facă o știre în care să publice o opinie critică a altcuiva, putea să o facă. Nu făceam politica editorială a unui site. În articolul pe care îl promovezi e așa cum l-ai dat, nu cu o parte critică din partea altcuiva. Dacă exista o poziție critică și site-ul dorea să o publice, era liber să o facă în alt articol”, a subliniat el.

Comisionul încasat de agenție pentru activitatea sa era de 5%, a mai spus fostul lider PNL.

Foto: Agerpres

