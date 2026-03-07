Bărbatul arunca mai multe obiecte de pe pod pe o autostradă din Franța

Un incident dramatic a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 7 martie 2026, pe autostrada A51, în apropierea Arenei din Aix. Un bărbat a fost surprins în timp ce aruncat mai multe obiecte pe carosabil.

Bărbatul nu a ținut cont de riscurile la care se expune nici el și nici șoferul și a aruncat pe autostradă inclusiv un capac de canal. Din fericire, nicio mașină nu a fost avariată, relatează portalul de știri Laprovence.com.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului să-l prindă pe bărbat

Șoferii care circulau pe autostradă în acel moment au alertat autoritățile. Polițiștii s-au deplasat rapid la fața locului, unde l-au văzut pe bărbat.

Oamenii au încercat să intervină de urgență, însă în momentul în care bărbatul i-a văzut s-a produs o adevărată tragedie.

Bărbatul a murit călcat de mașină, în timp ce încerca să fugă de polițiști

La sosirea echipajului, bărbatul a încercat să fugă, dar s-a dezechilibrat și a căzut de pe pod, direct pe autostradă. În momentul în care a picat pe carosabil, individul a fost lovit de o mașină și a murit pe loc.

Potrivit anchetatorilor, cazul este tratat ca un posibil „suicid”. Încă nu se cunosc motivele gestului extrem, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Rămâne de văzut ce l-a determinat pe bărbat să recurgă la aceste acțiuni neobișnuite.

