Bărbatul de 43 de ani era în stare foarte gravă atunci când au ajuns medicii de pe ambulanță, nu era conștient iar sângele îi curgea din gură, nas și urechi. Omul a fost pocnit cu copita de calul pe care îl potcovea, chiar în gospodăria lui, în comuna Ivănești, miercuri după-amiază.

Pacientul a fost urcat în salvare și transportat pe terenul de fotbal din Ivănești, de unde l-a preluat un elicopter SMURD, relatează vremeanoua.ro.

”Bărbatul a fost lovit cu copita în față. E comatos, are otoragie, îi curge sânge din nas și din urechi, mai are și o plagă la spate, la cap. În urma loviturii, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Noi am trimis la caz echipajul C2, iar în același timp am solicitat și elicopterul SMURD de la Iași, care l-a preluat pe bărbat de pe terenul de fotbal din localitatea Ivănești. Pacientul a fost transportat direct la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, starea lui fiind gravă”, a declarat dr. Dan Ungureanu, purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui.

