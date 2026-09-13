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Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat oficial data la care Insula Lacul Morii își va deschide porțile pentru vizitatori, în urma finalizării unui proiect amplu de modernizare în valoare de 59 milioane de lei.
Modernizarea a vizat transformarea completă a unei suprafețe de 3,4 hectare de teren. Zona, care timp de decenii a fost abandonată și neutilizată corespunzător, a fost reconfigurată într-un parc urban dotat cu facilități pentru toate vârstele.
„Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureștenilor. Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului. Cred că investițiile în zonele urbane – parcuri, zone de agrement, spații pietonale și centre istorice – sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură. Ele țin de viața de zi cu zi și de legătura dintre oameni și orașul lor”, a anunțat premierul interimar pe Facebook.
Totodată, Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească fostului și actualului primar al sectorului 6 pentru implicarea în acest proiect, dar și edililor din țară care „fac din orașe locuri mai bune pentru oameni”:
„În astfel de momente, simți cu adevărat de ce merită să faci ceea ce trebuie când ești într-o funcție publică. Mulțumesc celor care au crezut în acest proiect și au muncit pentru el. Un rol important l-au avut Ciprian Ciucu și Paul Moldovan. Mulțumesc tuturor celor care, din Timișoara până în Constanța, din Oradea până în Buzău, din Cluj până în Suceava, fac din orașe locuri mai bune pentru oameni”.