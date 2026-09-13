Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat oficial data la care Insula Lacul Morii își va deschide porțile pentru vizitatori, în urma finalizării unui proiect amplu de modernizare în valoare de 59 milioane de lei.

Modernizarea a vizat transformarea completă a unei suprafețe de 3,4 hectare de teren. Zona, care timp de decenii a fost abandonată și neutilizată corespunzător, a fost reconfigurată într-un parc urban dotat cu facilități pentru toate vârstele.

„Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureștenilor. Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului. Cred că investițiile în zonele urbane – parcuri, zone de agrement, spații pietonale și centre istorice – sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură. Ele țin de viața de zi cu zi și de legătura dintre oameni și orașul lor”, a anunțat premierul interimar pe Facebook.

Totodată, Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească fostului și actualului primar al sectorului 6 pentru implicarea în acest proiect, dar și edililor din țară care „fac din orașe locuri mai bune pentru oameni”: