O dronă rusească a lovit duminică un tren cu destinația Varșovia, în apropierea frontierei poloneze din Ucraina, fără a provoca victime, au anunțat Varșovia și Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski precizând, de asemenea, că vestul țării era atacat, potrivit AFP.

Zelenski acuză că rușii au lovit intenționat trenul

Compania feroviară poloneză PKP Intercity a precizat că trenul, cu 206 pasageri la bord, efectua cursa Kiev–Varșovia. Volodimir Zelenski a afirmat că Moscova a lovit „în mod deliberat” trenul.

Filmări distribuite pe rețelele sociale arată fum dens negru ridicându-se din locomotivă, în timp ce pasagerii părăsesc trenul în grabă. Potrivit companiei feroviare ucrainene, echipa specializată în monitorizarea atacurilor cu drone a avertizat din timp echipajul trenului, ceea ce a permis evitarea unui deznodământ tragic.

„În prezent are loc un atac sistematic asupra rețelei feroviare la nivel național. Centrul nostru de monitorizare și angajații noștri se află în stare de alertă maximă”, a precizat Ukrzaliznytsia într-un comunicat, avertizând asupra unor întârzieri semnificative și a unor posibile evacuări ale pasagerilor.

„Monitorizăm constant amenințările aeriene, asigurăm siguranța trenurilor și luăm toate măsurile necesare pentru protecția pasagerilor și a angajaților noștri”, se arată în comunicat, citat de agenția Ukrinform.

Un alt atac rusesc cu dronă a vizat un camion aflat lângă punctul de trecere a frontierei

Incidentul a avut loc în regiunea Volin, la doar doi kilometri de granița cu Polonia. Potrivit Onet.pl, cu câteva ore înainte, în dimineața zilei de duminică, un alt atac rusesc cu dronă a vizat un camion aflat lângă punctul de trecere a frontierei Dorohusk–Jagodyn, provocând un incendiu.

Atacurile din zona de graniță au dus la suspendarea temporară a controalelor la toate punctele de trecere din cauza operațiunilor aeriene militare în spațiul aerian polonez, a declarat maiorul Dariusz Sienicki de la Oficiul de Grăniceri Nadbużański, într-un interviu pentru Interia.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a MSWiA, Karolina Gałecka, a confirmat situația: „Atacurile rusești pe partea ucraineană sunt frecvente. Din cauza proximității acțiunilor Federației Ruse de granița poloneză, a fost transmisă o alertă RCB și s-au activat sirenele de alarmă în mai multe districte din regiune”. Ea a subliniat că nicio persoană din Polonia nu a fost rănită în urma atacurilor.