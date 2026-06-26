160 de euro pentru 1.371 de sticle și doze

Presa poloneză a analizat cele mai mari sume acordate până acum în marile rețele comerciale, iar Lidl se află printre retailerii cu cele mai spectaculoase recorduri.

Potrivit reprezentanților Lidl Polonia, cel mai mare voucher emis până în prezent a fost de 685,50 de zloți, echivalentul returnării a 1.371 de ambalaje, potrivit Fakt.

„Cea mai mare valoare a unui voucher utilizat până acum în rețeaua Lidl Polonia a fost de 685,50 de zloți. Acest lucru înseamnă că un client a returnat într-o singură operațiune 1.371 de ambalaje”, a declarat purtătoarea de cuvânt a companiei, Aleksandra Robaszkiewicz.

Reprezentanta retailerului a precizat că ambalajele pot fi returnate fără prezentarea bonului fiscal și că numărul clienților care utilizează sistemul este în continuă creștere. Compania a prelungit până la 30 septembrie 2026 și programul prin care clienții primesc un bonus de 10 groși la cumpărături pentru returnarea sticlelor PET și a dozelor care nu fac parte din sistemul oficial de garanție.

Recordurile din Auchan, Kaufland și Netto

Cel mai mare record raportat până acum aparține însă unui client al rețelei Auchan din orașul Cracovia.

Bărbatul a petrecut câteva ore la automatul de reciclare și a returnat 4.661 de ambalaje, primind patru vouchere în valoare totală de 2.330 de zloți (543 euro). Și rețeaua Kaufland a raportat cifre impresionante. Cel mai mare retur unic a fost de 1.050 de ambalaje, pentru care clientul a primit un voucher de 52 de zloți (122 euro) , sumă transformată ulterior în numerar la punctul de informare.

La Netto, cel mai mare voucher acordat până acum a avut valoarea de 211,50 zloți (aproximativ 50 de euro), după returnarea a 423 de ambalaje. Reprezentanții companiei au precizat că, de la lansarea sistemului, magazinele Netto au colectat deja aproximativ 14 milioane de ambalaje, iar magazinul din orașul Lędziny conduce clasamentul colectărilor.

Cum funcționează sistemul de garanție-returnare

Sistemul de garanție-returnare a fost introdus în Polonia în luna octombrie 2025, însă a devenit pe deplin operațional de la 1 ianuarie. Consumatorii plătesc o garanție la achiziționarea băuturilor și își pot recupera banii prin returnarea ambalajelor în punctele special amenajate.

Garanția este:

  • 0,50 de zloți pentru sticlele din plastic și doze;
  • 1 zlot pentru sticlele reutilizabile din sticlă.

Pentru a fi acceptate, ambalajele trebuie să fie goale și nedeteriorate, iar prezentarea bonului fiscal nu este obligatorie. Produsele incluse în sistem sunt marcate cu un simbol special.

În luna aprilie, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din Polonia a intrat într-o nouă etapă, odată cu introducerea unor aparate care permit returnarea simultană a mai multor ambalaje. Noile tehnologii promit să reducă timpii de așteptare și să crească eficiența colectării.

Citește și: Un bărbat a introdus sticle și doze timp de 8 ore în automatul de reciclare: câți bani a primit pentru aproape 8.000 de ambalaje returnate, într-un supermarket din Polonia

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