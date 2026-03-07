Medicul a sesizat poliția după amenințările telefonice

Incidentul s-a petrecut pe 5 martie, când medicul, o femeie de 49 de ani, a fost contactat telefonic în timpul programului de lucru. Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul s-a identificat drept fratele unei paciente recent decedate la spital și a lansat amenințări cu moartea. Pacienta, în vârstă de 32 de ani, a murit pe 1 martie din cauza unor afecțiuni severe, inclusiv insuficiență cardiacă, conform reprezentanților spitalului.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, Institutul „Marius Nasta” a precizat: „Medicul amenințat a sesizat Poliția, care a luat măsuri pentru identificarea și contactarea persoanei care a făcut astfel de amenințări. Transmitem condoleanțe familiei îndoliate”.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii Secției 18 au început o anchetă în aceeași zi, la ora 12.35, după ce medicul a depus o plângere penală. În urma investigațiilor, autoritățile au identificat rapid suspectul, iar sâmbătă, 6 martie, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

„La data de 6 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 18 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de amenințare”, a transmis Poliția Capitalei.

Anchetatorii au descoperit că bărbatul intenționa să meargă la spital pentru a-și pune în aplicare amenințările, însă intervenția promptă a polițiștilor a prevenit o posibilă tragedie. În prezent, suspectul se află sub urmărire penală, iar sâmbătă urmează să fie prezentat procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Reacția Institutului „Marius Nasta” și a autorităților

Reprezentanții unității medicale au mulțumit autorităților pentru reacția rapidă: „Mulțumim Secției 18 Poliție pentru suport și intervenția promptă. Mulțumim Colegiului Medicilor din România pentru implicarea în cazurile de agresiune față de medici prin oferirea de suport și asistență juridică la nevoie. Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta rămâne dedicat misiunii sale de îngrijire a tuturor pacienților, prin profesioniștii dedicați pe care îi are”.

Cazurile de amenințări și agresiuni la adresa personalului medical au crescut în ultimii ani, iar Colegiul Medicilor din România a reamintit importanța respectării cadrelor medicale și a sprijinirii acestora în exercitarea atribuțiilor profesionale. Ancheta în acest caz este în desfășurare.

