Colton Burpo, un bărbat de 27 de ani din Nebraska, SUA, a povestit despre o experiență apropiată de moarte trăită în 2003, când o apendicită ruptă l-a dus la o operație de urgență. În timpul intervenției, el susține că a avut o viziune în care l-a întâlnit pe Isus și a vizitat Raiul, relatează Unilad.

Un copil de 4 ani din Nebraska a susținut că a avut o experiență apropiată de moarte și a „vizitat” Raiul, unde L-a întâlnit pe Iisus.

Colton Burpo, acum în vârstă de 27 de ani, povestește cum în 2003, o apendicită ruptă, nediagnosticată timp de cinci zile, l-a dus la o intervenție chirurgicală de urgență.

„Îmi amintesc cum am ieșit din corpul meu. Mă uitam în jos la doctorii care lucrau pe mine” a spus Burpo.

În timp ce se afla în spital, Burpo susține că a văzut-o pe mama sa rugându-se la telefon și pe tatăl său implorându-L „foarte tare” pe Dumnezeu într-o altă cameră.

În Rai, cu pizza și macaroane cu brânză

„Dintr-o dată m-am trezit într-un alt loc, stând pe genunchii lui Iisus”. a spus Burpo. „La început eram speriat, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îngerii au cântat pentru mine ca să mă liniștească”, a continuat el.

Descriind Raiul ca o versiune perfectă a Pământului, cu pomi, animale și culori vibrante, Burpo susține că a petrecut timp alături de Iisus, iar acesta i-a predat „lecții”.

În mod surprinzător, mesele în cer nu erau limitate la mâncăruri biblice precum pâinea și vinul. Burpo spune că a mâncat pizza și macaroane cu brânză.

Detalii despre Iisus

Burpo a oferit o descriere clară a lui Isus: „Avea barbă maro, părul maro, un zâmbet strălucitor și ochi albastru-verzui. Purta haine albe și o panglică violetă. Am văzut rănile crucificării pe mâinile și picioarele lui”.

În timpul „vizitei” sale, Burpo afirmă că a mângâiat un cal alb care aparținea lui Isus, având o coamă în culorile curcubeului.

Viața după experiență

Astăzi, Burpo este pastor de închinare și electrician. El consideră că această experiență l-a pregătit pentru o misiune pe Pământ.

„Dumnezeu m-a chemat să fiu un bărbat evlavios, un soț evlavios și acum un tată evlavios”, a explicat el. „Nu îmi este frică să-l întâlnesc pe Iisus din nou într-o zi. Aștept cu nerăbdare acel moment”.