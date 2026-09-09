Spyros Chrysikopoulos, un înotător grec de 43 de ani, a parcurs 91,4 kilometri prin Canalul Otranto, fără costum de neopren și fără să se sprijine vreodată pe o ambarcațiune sau pe un alt punct de susținere. Performanța este prezentată drept prima traversare înot, fără oprire, între Grecia și Italia, după ce Chrysikopoulos a ajuns la Santa Maria di Leuca, în sudul Italiei, scrie Corriere della Sera.

Aventura a început pe 31 august, pe insula Othonoi, cea mai vestică insulă a Greciei. În fața sportivului se aflau zeci de kilometri de mare deschisă și mai mult de o zi de înot continuu. În total, a stat în apă 31 de ore și 50 de minute. A înotat inclusiv pe timpul nopții și a avut de înfruntat frigul, oboseala și o mare care nu i-a făcut deloc viața ușoară.

Într-un interviu acordat după traversare publicației grecești Kathimerini, Chrysikopoulos a povestit că organismul a început să-i dea semnale mai devreme decât se aștepta.

„A fost un moment în care m-am descurajat, pentru că mă durea și îmi era foarte frig, mult mai devreme decât mă așteptam. Totuși, mă gândeam la cât de mult înseamnă asta pentru mine și continuam. Oricât de frig mi-ar fi fost, oricât de tare m-ar fi durut, îmi spuneam: «Continuă»”, a spus înotătorul pentru Kathimerini.

Momentul în care a văzut pentru prima dată farul de la Santa Maria di Leuca nu a însemnat însă că putea să se relaxeze. Era încă la mulți kilometri de coastă și a încercat să rămână concentrat până la final. Regulile traversării erau stricte. Nu a purtat costum de neopren și nu avea voie să se sprijine de barca aflată în apropiere. Doi observatori au urmărit traseul pentru verificarea respectării regulilor înotului de anduranță în ape deschise.

Chrysikopoulos mai încercase să ajungă înot din Grecia în Italia în 2024, dar atunci a fost nevoit să abandoneze. Marea agitată și meduzele i-au oprit tentativa. Doi ani mai târziu, s-a întors și, după 91,4 kilometri, a reușit să ajungă pe coasta italiană. Iar acolo îl aștepta una dintre cele mai importante persoane din viața lui.

„Mi-am adunat toate puterile, atât psihice, cât și fizice, ca să-mi ating obiectivul și am pornit din portul insulei Othonoi, cea mai vestică insulă a Greciei, în direcția Italiei. După 31 de ore și 50 de minute, am reușit să ajung la Santa Maria di Leuca și să ies pe plajă. A fost un moment extrem de emoționant. Mama mea era acolo și mă aștepta”, a mai povestit Chrysikopoulos.

Grecul nu era la prima provocare care îi împingea limitele fizice la extrem. În 2021 a parcurs 358,2 kilometri în șapte zile într-un bazin de 50 de metri, performanță recunoscută de Guinness World Records. În iulie 2025, a stabilit un alt record: 151 de kilometri înotați în 48 de ore într-un bazin de 50 de metri, fără să se oprească pentru odihnă sau somn.