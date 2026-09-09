Primarul din New York, Zohran Mamdani, a anunțat marți publicarea a zeci de mii de documente privind gestionarea calității aerului după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.

Decizia survine în urma unui acord cu asociația 9/11 Health Watch, care a acuzat autoritățile locale de ascunderea informațiilor despre toxicitatea aerului din zona Ground Zero, relatează AFP.

Marți, la aproape 25 de ani de la atacurile de la 11 septembrie, Zohran Mamdani a anunțat că Primăria New Yorkului va publica treptat, pe parcursul a 12 luni, aproximativ 173.000 de documente referitoare la calitatea aerului după prăbușirea Turnurilor Gemene. Această decizie a fost luată ca urmare a unui acord cu asociația 9/11 Health Watch, care reprezintă victimele atentatelor și a cerut în instanță accesul la aceste informații.

Primarul Zohran Mamdani a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că documentele arată „ce știa orașul despre prezența aerului toxic în zona Ground Zero, la ce moment a aflat și cum a acționat pentru a-și limita responsabilitatea juridică”. El a acuzat administrațiile anterioare că au ascuns informații esențiale și a subliniat impactul asupra sănătății publice.

„Oameni s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au mințit și le-au spus că pot respira fără pericol un aer toxic”, a mai explicat el.

Avocatul-șef al orașului New York, Steven Banks, a precizat că unele dintre documente vizează discuții purtate de administrația Giuliani privind responsabilitatea juridică și riscurile sanitare, precum și informații transmise de congresmanul Jerry Nadler în timpul mandatului lui Michael Bloomberg, referitoare la îngrijorările locuitorilor din sudul Manhattanului.

Anturajele foștilor primari Rudy Giuliani și Michael Bloomberg, vizați de aceste acuzații, nu au reacționat imediat la solicitările AFP.

Întrebat despre responsabilitatea politică a unor persoane anume, Zohran Mamdani a evitat să dea nume, afirmând că este vorba despre „un număr mare de persoane în care newyorkezii au avut încredere”.

Atentatele de la 11 septembrie 2001 au provocat moartea a 2.977 de persoane, majoritatea la New York. Ulterior, peste 9.400 de persoane au murit din cauza unor boli asociate expunerii la praf și substanțe toxice rezultate în urma prăbușirii World Trade Center, potrivit unui program federal de monitorizare medicală. Norul de praf și poluarea persistentă din zonă au generat probleme de sănătate pe termen lung pentru mii de locuitori.

Actorul Jon Stewart, cunoscut pentru implicarea sa în apărarea victimelor atentatelor, a declarat că „toată lumea știa și pare de-acum clar că și orașul știa” despre prezența substanțelor toxice.

Ben Chevat, directorul 9/11 Health Watch, a mulțumit primarului Mamdani pentru demers, afirmând că acesta este „primul primar, în 25 de ani, care începe în sfârșit să răspundă la întrebarea «ce știa orașul despre pericolele legate de norul toxic de la Ground Zero și când a aflat despre el?»”.

Publicarea acestor documente ar putea aduce clarificări privind modul în care autoritățile locale au gestionat informațiile despre riscurile pentru sănătate după atentate. De asemenea, documentele pot pune în discuție acțiunile și deciziile administrațiilor conduse de Rudy Giuliani și Michael Bloomberg, în contextul acuzațiilor de ascundere a informațiilor.

Potrivit primarului Mamdani, dezvăluirile arată eforturile depuse de oraș pentru a-și limita responsabilitatea juridică și ar putea avea implicații legale sau morale pentru foștii lideri ai orașului.