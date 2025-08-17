Zeci de oameni aflați pe plajă au format un lanț uman impresionant în încercarea de a-l salva. „Ne-am prins toți de mâini, ca să reușim să-l tragem spre mal”, a povestit un martor pentru ObservatorNews.

Bărbatul, venit din București împreună cu soția și cei doi copii, a observat doi adolescenți în pericol de înec și a crezut că unul dintre ei este băiatul său.

Deși era arborat steagul roșu, a sărit imediat în apă. „Copilul lui era pe şezlong şi el a crezut că e în apă””, a spus un coleg al victimei.

Valurile extrem de puternice l-au tras la fund și au răsturnat chiar și skijetul trimis pentru a-l salva.

După ce a fost adus la mal, salvamarii au chemat elicopterul SMURD, dar, în ciuda unei ore de manevre de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat.

Adolescenții aflați în pericol au fost scoși din apă în ultima clipă tot de turiștii care au format lanțul uman.

Tragedia de la Jupiter putea să se repete și în alte stațiuni: la Neptun, doi turiști au fost salvați la limită din valuri, iar la Eforie Nord, un alt bărbat a fost scos la timp din marea agitată.

