12 arestați, după o bătaie în camera de urgență a unui spital din India. VIDEO

Hussain Sunni și Javed Sheikh s-au luat la bătaie în fața unei secții de poliție din cartierul Karelibagh al orașului Vadodara, 2,1 milioane de locuitori.

Despărțiți de ofițeri, ei au fost trimiși la Spitalul Sayaji pentru tratament.

Însă la spital au ajuns și membri ai celor două famili. Altercația s-a transformat rapid în război în toată regula.

În imagini se vede cum se împart pumni și lovituri cu instrumente medicale, dar și cum alți pacienți, care nu sunt implicați în scandal, se ridică din paturile din secția de urgență și fug.

