Omnicom SUA își consolidează parteneriatul cu The Group, cel mai mare grup de marketing și comunicare din România, prin lansarea BBDO România. Proiectul marchează revenirea și reinventarea unui brand cunoscut în publicitatea globală, adaptat la cerințele actuale ale transformării digitale.

Noua agenție nu este gândită ca o structură tradițională de publicitate, ci ca un hub creativ și tehnologic conceput să răspundă ritmului în care evoluează brandurile. BBDO România reunește sub aceeași umbrelă servicii de creație și strategie de brand, comunicare digitală integrată cu soluții AI, data marketing, e-commerce, precum și PR și afaceri corporative.

Modelul propus mizează pe eliminarea barierelor dintre departamente. În locul unor echipe care colaborează punctual doar la nivel de campanie, agenția propune o structură în care datele, tehnologia și creativitatea lucrează împreună de la primul briefing până la măsurarea rezultatelor comerciale.

O viziune comună pentru soluții de business

Relansarea BBDO în România face parte din noua poziționare globală a rețelei, rezumată sub conceptul „Do Big Things”. Aceasta pune accentul pe identificarea corectă a problemelor de business ale clienților înainte de căutarea soluțiilor de comunicare.

Nancy Reyes, Global President & CEO BBDO Worldwide, a declarat: „La BBDO, credem că forța creativității este cu atât mai mare cu cât aceasta intervine încă de la început, pornind de la cele mai importante provocări de business pe care clienții noștri încearcă să le rezolve. Tocmai de aceea, lansarea BBDO România este un moment atât de important pentru noi. Echipa împărtășește această viziune și aduce împreună, încă de la început, creația, strategia, datele și tehnologia pentru a transforma provocările de business în oportunități. Ne bucurăm să le urăm bun venit în comunitatea BBDO.”

Prin această alianță, agenția îmbină cunoașterea pieței locale și resursele The Group cu rețeaua internațională, know-how-ul și metodologiile globale Omnicom Advertising.

Cine formează boardul BBDO România

Conducerea BBDO România este asigurată de o echipă cu experiență consolidată în industrie, astfel: