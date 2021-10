Beatrice Mahler a precizat că a fost triplat consumul de oxigen faţă de valul 3 al pandemiei. “Azi dimineaţă, din 100 de pacienţi prezenţi în secţie doar doi aveau necesarul de oxigen sub 10 litri, ceilalţi aveau necesarul de oxigen foarte mare şi consumul de oxigen a crescut extrem de mult. Avem cantităţi uriaşe. Practic, faţă de valul 3 am triplat consumul de oxigen în acest moment”, a declarat managerul de la Marius Nasta, la Digi24.

„Suntem într-o situaţie extrem de dificilă în spitale, avem foarte mulţi pacienţi internaţi, dar nu acest lucru este poate cel mai important, ci faptul că formele pe care le prezintă pacienţii din secţie sunt extrem de severe, pacienţi care necesită debit mare de oxigen şi nu ajunge de multe ori sau de cele mai multe ori la cei care au formă evolutivă, prezenţa unui pat şi a unui concentrator de oxigen devin insuficiente pentru evoluţia din primele 24 de ore de la momentul internării”, adaugă Beatrice Mahler.

Întrebată dacă îi este teamă că se poate întâmpla ceva rău în spitale, având în vedere incendiile care au fost în ultimele luni în alte unităţi medicale, Beatrice Mahler a spus că „riscul există cu siguranţă, deşi am încercat să implementăm toate măsurile posibile care au putut fi implementate”.

Beatrice Mahler a precizat că infrastructura este aceeaşi, adică tot ce înseamnă monitorizarea concentraţiei de oxigen, implementarea şi repetarea procedurilor.

„În acest moment cei de la IGSU au controale în secţiile de Terapie Intensivă, au o discuţie cu personalul din spital de mai multe ori pe zi, să verificăm şi să reverificăm faptul că procedura este respectată, deschiderea geamurilor periodic. Pentru că avem unitatea mobilă în curte beneficiem şi de sprijinul IGSU cu o unitate de pompieri care este prezentă acolo. Oarecum, aceste măsuri suplimentare ne creează o stare de confort care pot să spun că a lipsit în trecut”, a adăugat managerul de la Marius Nasta.

Beatrice Mahler a mai afirmat că unitatea medicală pe care o conduce nu a primit anticorpi monoclonani, folosiţi în tratamentul pacienţilor COVID.

“Avem mai puţini anticorpi monoclonali. Ştiu că urmează să sosească un transport din Italia, însă, pe lista care a fost publicată Institutul Marius Nasta nu apare. Am trimis o adresă, vineri, la Miniserul Sănătăţii când am văzut în presă lista respectivă. În cursul zilei de luni voi primi probabil un răspuns să văd care este situaţia şi care sunt paşii pe care trebuie să îi urmăm pentru că Institutul Marius Nasta este de mai bine de un an jumătate în linia întâi şi ar fi normal ca şi pacienţii care ajung aici să beneficieze de toată schema terapeutică, sigur în funcţie de schema pe care o are fiecare persoană”, a mai declarat Beatrice Mahler.

Citeşte şi:

Rezultatele celui mai mare studiu privind vaccinarea anti-COVID, realizat în Franța, pe 22 de milioane de oameni

Nașii au fost „interziși” de Biserica Catolică chiar în patria lui Don Corleone. Ce rol a jucat mafia în luarea deciziei

De ce stau în frig în apartamente sute de mii de bucureșteni? Angajați ELCEN: 20% din agentul termic se scurge în pământ

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Țiriac, propunere fără precedent împotriva pandemiei COVID-19: „Du-te în junglă dacă vrei asta!”

Playtech.ro Aparatul din casă care consumă o energie electrică uriașă. Într-un minut consumă cât un bec cu led în 8 ore

Observatornews.ro Denisa, o tânără de 20 de ani, gravidă în luna a șasea, a murit fulgerător la Spitalul Județean Satu Mare. Rudele, sfâșiate de durere: "Era un pic răcită. Nu se poate așa ceva, nu există"

HOROSCOP Horoscop 17 octombrie 2021. Capricornii pot primi sugestii deosebit de valoroase, în timpul unor conversații obișnuite

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021