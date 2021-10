„E o boală extrem de vicleană, pentru că, pe lângă afectarea asta aparent banală, la început, în care avem nas înfundat, pierdem gustul, mirosul, și spunem că toate lucrurile vor merge spre bine, apare insuficiența respiratorie, dar această insuficiență respiratorie, s-a mai vorbit despre ea, este o scădere a concentrației de oxigen pe care persoana respectivă nu o percepe”, a precizat Beatrice Mahler.

„Practic, marea majoritate a acestor pacienți nu își percep starea de gravitate pe care o au, nu percep că ei într-adevăr, că organismul lor se află într-un moment critic și vin la spital doar pentru că-și monitorizează saturația, doar pentru că familia observă că ei nu se simt bine, că nu mai pot să mănânce, că devin palizi, și atunci familia, îngrijorată, apelează la ambulanță să-i aducă la spital. Acelea, de regulă, sunt puncte de revoluție în care efortul nostru este de cele mai multe ori extrem de limitat ca și șansă de succes”, a precizat Beatrice Mahler.

Managerul Institutului „Marius Nasta” din București a dezvăluit că la o parte dintre pacienți evoluția bolii este fulminantă, cu toate că nu ajung la spital cu o insuficiență respiratorie severă.

„În câteva ore, pierd orice resursă a organismului care să le asigure supraviețuirea”, a declarat Beatrice Mahler.

În ceea ce privește situația de la secția de Terapie Intensivă, Beatrice Mahler a afirmat că la Institutul „Marius Nasta” nu mai sunt paturi libere pentru pacienții cu COVID-19 de două săptămâni, motiv pentru care au fost pregătite și paturi pe hol.

„La «Marius Nasta» de mai bine de două săptămâni nu mai avem paturi libere, iar de o săptămână avem mulți pacienți peste numărul de paturi avizate. Am suplimentat numărul de paturi în orice loc posibil din pavilion, astfel încât pacienții care ajung să nu stea pe un scaun, deși am avut și situații din acestea, am avut și paturi pe hol, și paturile respective sunt încă pe hol pentru că urmează încă o perioadă de câteva săptămâni în care ne așteptăm la un număr mare de cazuri”, a detaliat Beatrice Mahler.

