„Îngrijorările despre Arctica se referă la interesele generale ale comunității internaționale”, a comentat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning.

Purtătoarea de cuvânt susține că activitățile Chinei în Arctica au drept scop promovarea păcii și a stabilității, precum și dezvoltarea durabilă a regiunii.

Mao Ning s-a pronunțat totodată pentru respectarea drepturilor și a libertăților tuturor națiunilor pentru a desfășura activități în Arctica.

Donald Trump și-a intensificat campania mediatică referitoare la includerea Groenlandei în Statele Unite, afirmând, printre altele, că va obține „într-un fel sau altul” cea mai mare insulă din lume. „Dacă nu o luăm noi, o vor face Rusia sau China”, a subliniat președintele american.

O primă întâlnire pe tema Groenlandei a avut loc miercurea trecută la Washington D.C. între vicepreședintele american J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio pe de o parte și miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei, Vivian Motzfeltd, respectiv Lars Lokke Rasmussen. Cele două părți au convenit să discute chestiunea la nivelul unui „grup de lucru”.

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu autonom.

Interesul lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei a devenit un subiect de disidență în rândul republicanilor din Congres. Mulți s-au exprimat în ultimele zile împotriva acestei idei.

Într-o scrisoare controversată trimisă premierului norvegian Jonas Gahr Støre, Donald Trump spune că nu mai simte că ar avea obligația de a se gândi „exclusiv” la pace și acuză că Danemarca nu protejează Groenlanda de influențele Rusiei și Chinei.

