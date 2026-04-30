Negocieri pentru preluarea centralelor nucleare

Premierul belgian, Bart de Wever, a anunțat pe platforma X că au fost demarate negocierile pentru a stabili condițiile tehnice și financiare ale acestei preluări.

„S-a ajuns la un acord cu ENGIE pentru a defini condițiile și a începe studiile necesare preluării complete a centralelor nucleare belgiene. Acest guvern optează pentru o energie sigură, accesibilă și sustenabilă. Cu o dependență mai mică de importurile de combustibili fosili și un control mai mare asupra propriei noastre aprovizionări”, a scris Bart de Wever.

Până la finalizarea negocierilor (estimată pentru luna octombrie), prim-ministrul a anunțat că planurile de dezafectare a centralelor nucleare, inițiate de Engie, au fost suspendate cu efect imediat.

Situația actuală a reactoarelor din Belgia

Spre deosebire de fostele administrații, actualul premier susține extinderea energiei nucleare și se opune închiderii reactoarelor:

Dintre cele 7 centrale situate între Doel (lângă Anvers) și Tihange (regiunea Liège), 5 au fost deja închise în perioada 2022–2025.

În acest moment, doar 2 reactoare sunt încă operaționale, licența lor fiind prelungită în 2023, de către vechiul guvern, pentru încă 10 ani (până în 2035).

Divergențele de strategie

Planurile guvernului se lovesc de viziunea companiei Engie, care a decis să se retragă complet din sectorul nuclear pentru a se concentra pe surse regenerabile (energie solară), baterii și centrale pe gaz.

„Respectăm această decizie, dar o țară cu ambiții nucleare și un operator care dorește să se retragă din aceasta nu reprezintă o combinație bună”, a subliniat premierul de Wever pentru postul public de radio flamand VRT.

Energia nucleară a revenit în centrul atenției publice europene ca sursă de bază încă din 2022, în urma crizei declanșate de invazia Rusiei în Ucraina.

În prezent, dezbaterea este și mai urgentă, pe fondul războiului din Iran și al închiderii Strâmtorii Ormuz, evenimente care au provocat o nouă creștere explozivă a prețurilor la energie pe întregul continent.