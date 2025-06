„Europa nu poate sta cu mâinile în sân”

Benjamin Hodges a mai vorbit despre viitorul lui Vladimir Putin și despre rolul esențial al României la Marea Neagră.

Generalul-locotenent în rezervă Benjamin Hodges (67 de ani) a absolvit Academia Militară a SUA în 1980. Benjamin Hodges a condus, între 2012 şi 2014, Comandamentul Trupelor Terestre din NATO. În noiembrie 2014, a fost numit comandant al Armatei SUA în Europa, funcţie pe care a deţinut-o trei ani până la retragerea sa din 2017.

În prezent, Benjamin Hodges este coordonator pentru studii strategice în cadrul Center for European Policy Analysis (CEPA), făcând parte și din consiliul consultativ internațional al New Strategy Center, un think-tank românesc specializat în politică externă, de apărare și securitate.

Libertatea: Cum vedeți evoluția pe termen scurt și mediu a angajamentului Americii în Ucraina și Europa?

Benjamin Hodges: Sincer, sunt foarte dezamăgit de faptul că actuala administrație americană a întors practic spatele Ucrainei și că președintele Trump și echipa sa au luat, aproape de la început, partea Rusiei în toată această situație. Pentru mine, este imposibil de înțeles și nu numai că este jenant, dar este și dăunător pentru credibilitatea Americii și pentru interesele noastre. Nu văd niciun beneficiu pentru Statele Unite în ceea ce face administrația.

Din fericire, majoritatea membrilor Congresului SUA încă susțin Ucraina. Majoritatea americanilor încă sunt de partea Ucrainei. Deci, chiar dacă administrația nu susține puternic Ucraina, dacă măcar nu se amestecă, nu blochează ajutorul sau schimbul de informații, nu este cel mai rău scenariu.

Nu știu cât va dura această situație. Președintele nostru are tendința de a-și schimba foarte repede părerea. Așadar, între timp, indiferent ce face SUA, Europa nu poate sta cu mâinile în sân așteptând ca SUA să acționeze, deoarece riscul pentru Europa nu face decât să crească.

Europa va trebui să se unească și să-și folosească avantajele enorme în domeniul economic și industrial pentru a ajuta Ucraina.

– De ce Putin se concentrează atât de mult pe lovirea unor ținte civile în loc de obiective militare?

– Pentru că marea armată rusă, marea forță aeriană rusă și marea marină rusă nu sunt atât de mari. Adică, au demonstrat după 11 ani că nu pot învinge Ucraina.

Singurul lucru pe care îl pot face este să ucidă oameni nevinovați. Așa că asta fac. Sute de drone, rachete și rachete în fiecare săptămână, pe care le obțin din Iran, Coreea de Nord și China, pentru că nu mai pot produce nici măcar tot ce au nevoie.

Cred că știm din istorie că atacarea populației nu funcționează aproape niciodată. Nu a funcționat în Al Doilea Război Mondial, nu a funcționat pentru noi împotriva vietnamezilor, nu a funcționat pentru noi împotriva talibanilor. Dacă vrei să învingi pe cineva, trebuie să elimini orice îi împiedică pe cei din tabăra adversă să lupte.

În cazul rușilor, ei nu pot învinge armata, dar sunt dispuși să ucidă civili în speranța că noi, Occidentul, nu doar SUA, ci toată lumea, vom întoarce spatele Ucrainei. Altfel, vor continua să facă ceea ce fac.

– Care sunt, în opinia dumneavoastră, punctele vulnerabile ale lui Putin?

– Economia e principalul punct vulnerabil. Economia Rusiei este în mare dificultate. Au convertit totul pentru război. Dar acest lucru este posibil doar dacă el poate continua să exporte petrol și gaze către India și China.

Dacă am opri acest lucru, dacă am face-o, știți, prin propria noastră producție, colaborând cu alte țări producătoare de petrol, am putea distruge industria petrolieră și gazieră a Rusiei. Am putea să o distrugem prin manipularea prețurilor sau colaborând cu aliații pentru a bloca capacitatea Rusiei de a exporta petrol și gaze către Marea Neagră și Marea Baltică, de exemplu, cu ajutorul flotei sale ilegale de nave. Am putea face multe lucruri. Aceasta este o vulnerabilitate enormă pentru Vladimir Putin.

– Cum estimați riscul ca Rusia să domine strategico-militar Marea Neagră?

– Acest risc există doar dacă România, Bulgaria și Turcia o permit. România deține o poziție-cheie la gura Dunării.

Turcia blochează accesul prin aplicarea Convenției de la Montreux în strâmtorile Bosfor și Dardanele. Deci, potențial, având în vedere aceste aspecte, Rusia nu ar trebui să poată domina Marea Neagră. Și deja am aflat cu toții că Ucraina a reușit să distrugă flota rusă din Marea Neagră, chiar dacă Ucraina nu are o marină de război în sensul tradițional al cuvântului.

În 2026 s-ar putea reduce trupele americane în Europa

– Cât de departe sau cât de aproape este căderea regimului Putin?

– Este greu de spus. Putin este sănătos. Nu cred că trebuie să-și facă griji privind o revoltă a poporului. Dar, la un moment dat, oligarhii din jurul lui, oamenii care au pierdut sau ar putea pierde averi enorme, când vor fi sătui, cred că ar putea exercita presiune asupra lui.

Totuși îmi imaginez că, din punct de vedere al sănătății, va mai fi în funcție încă 10 ani. Și, știi, de obicei dictatorii nu au un plan de pensionare, pentru că sunt atât de mulți oameni care vor să-i omoare. De aceea rămân la putere până la sfârșit.

Așadar, cred că ar trebui să presupunem că va rămâne acolo, dacă este vorba doar de sănătate, pentru cel puțin încă 10 ani. Dar dacă suficienți oameni s-ar revolta în cele din urmă pentru modul în care el distruge Rusia, deznodământul său ar putea fi diferit.

– Vor fi reduceri ale trupelor americane în Europa și în special în Europa de Est?

– În primul rând, aș spune că da, desigur, va avea loc o reducere a forțelor americane în Europa. Nu știu și când se va produce. Îmi imaginez că vom asista la o reducere generală a armatei mari americane, nu doar a armatei din Europa, ci a armatei mari.

Administrația dorește să se concentreze pe regiunea Indo-Pacific, pe puterea aeriană și puterea maritimă. Și, pentru a finanța acest lucru, pot anticipa că ar putea reduce dimensiunea armatei mari. Cea mai rapidă modalitate de a obține bani este reducerea numărului de soldați pe care îi avem. Așadar, îmi pot imagina acest lucru. Dar nu este ceva ce se va întâmpla peste noapte. Dacă vor exista reduceri, probabil că vor fi anul viitor.

– Poate și în România?

– Mi-aș imagina că oriunde avem forțe de rotație, Bulgaria, România, Polonia, Lituania, ar fi toate posibile. Sunt doar reticent să vorbesc cu certitudine despre asta, deoarece totul face parte dintr-un proces pe care îl numim Global Force Posture Review, ce este un lucru normal ce se face ori de câte ori avem o nouă administrație. Și ei trebuie să analizeze resursele, cerințele și prioritățile.

Dacă rușii nu sunt învinși, după Putin va veni alt Putin

– Cât de mari ar putea fi reducerile trupelor americane în Europa?

– Nu pot să fac o estimare. Țineți însă cont că sunt doar 80.000 de militari americani în toată Europa. Adică, nu vor umple nici măcar stadionul Wembley din Londra. Deci nu sunt chiar atât de mulți aici, acum. Și dacă adunați populația Europei și economiile Europei, nu aveți nevoie de 80.000 de americani pentru securitate.

– Ar trebui Occidentul să-și schimbe abordarea față de Putin?

– Ar trebui să fim mai serioși, să luăm lucrurile în serios și să încercăm să-i zdrobim, să zdrobim acel regim, să folosim toate instrumentele noastre economice și, de asemenea, să ajutăm Ucraina să învingă Rusia. Singura modalitate de a schimba Rusia este s-o înfrângi.

Dacă nu sunt învinși, atunci după Putin va veni un alt Putin. Așadar, vom avea de-a face cu această situație pentru totdeauna, dacă nu vom lua în serios apărarea a tot ceea ce considerăm important. Și ar trebui să încetăm să ne mai temem atât de mult de ceea ce ar putea face rușii. Rușii ar trebui să se îngrijoreze de ceea ce vom face noi.

– Cum vedeți viitorul rolului României în regiunea Mării Negre?

– România se află chiar între Marea Neagră și Balcani. Aveți o vecinătate dificilă. Dunărea se varsă în Marea Neagră în România. Așadar, cred că există un motiv pentru care SUA au în România cea mai mare prezență armată din regiunea Mării Negre, la invitația aliaților români. Dar din punct de vedere aerian și terestru, este evident că România este importantă din punct de vedere strategic pentru noi toți. Și apoi, datorită Convenției de la Montreux, România joacă un rol esențial și în domeniul maritim. Așadar, din punct de vedere geostrategic, vorbim despre unul dintre cei mai importanți aliați ai noștri.





