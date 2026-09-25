Bentley a prezentat primul său model complet electric din istoria de 107 ani a mărcii. Noul Torcal are până la 888 CP, 1.350 Nm, accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,9 secunde și promite o autonomie de până la 600 km.

Este și unul dintre cele mai radicale Bentley-uri desenate în ultimii ani, iar primele reacții internaționale îl plasează deja printre cele mai reușite modele recente ale mărcii din punct de vedere al designului.

888 CP, 1.350 Nm și 600 km autonomie

Torcal va fi oferit de la lansare în două versiuni. Modelul de bază dezvoltă 821 CP și 1.194 Nm, ajunge la 100 km/h în 3,4 secunde și are o viteză maximă de 250 km/h. Torcal S urcă la 888 CP și 1.350 Nm, ceea ce îl face cel mai puternic Bentley de serie de până acum, cu 0-100 km/h în 2,9 secunde și o viteză maximă de 260 km/h.

Energia este stocată într-o baterie de 113 kWh net, cu arhitectură de 800 V. Bentley anunță până la 600 km autonomie WLTP și încărcare la maximum 400 kW, ceea ce înseamnă 10-80% în aproximativ 16 minute în condiții ideale. În numai șapte minute, mașina poate recupera în jur de 161 km autonomie.

Bentley încearcă să facă electrica să arate ca un Bentley, nu ca un gadget

Interiorul noului Bentley Torcal. Foto: Bentley

Torcal este un SUV de aproximativ cinci metri, mai scund decât Bentayga, cu patru uși și proporții mult mai sportive. Designerii au renunțat la unele dintre elementele tradiționale și au introdus faruri dreptunghiulare, o grilă iluminată cu motiv diamantat și o parte din spate foarte simplă, inspirată din conceptul EXP 15.

Interiorul rămâne mult mai tradițional decât la multe modele electrice noi. Bentley a păstrat butoane fizice pentru funcțiile importante, folosește piele, lână, lemn și aluminiu și introduce pentru prima dată o țesătură auto realizată 100% din lână Merinos. Scaunele au reglaje în 16 direcții, încălzire, ventilație și masaj, iar portbagajul are 460 de litri, la care se adaugă încă 90 de litri în față.

Bentley este încă un constructor de lux care merge spre electric

Torcal apare într-un moment în care tot mai multe mărci premium încearcă să își extindă gama electrică fără să renunțe complet la motoarele clasice. Bentley se alătură astfel unor constructori precum Rolls-Royce, Porsche sau Mercedes-Benz, care vând deja modele electrice în segmente de lux și performanță.

Diferența este că Bentley a ales să nu transforme Torcal într-un experiment izolat. Mașina împarte o parte din arhitectură cu Porsche Cayenne Electric, dar primește un design, un interior și o calibrare proprie. Bentley spune că modelul este conceput, dezvoltat și produs la Crewe și îl prezintă drept un reper pentru viitoarele sale automobile, indiferent dacă acestea vor fi electrice, hibride sau termice.