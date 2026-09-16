Porsche vinde cu peste 100.000 de euro cea mai inutilă mașină electrică din istorie: nu ai voie să o conduci pe drumurile pubice, dar prinde 80 km/h

Când te gândești la un vehicul electric lansat de Porsche, prima imagine care îți vine în minte este cea a unui model de lux cu sute de cai-putere, capabil să doboare recorduri pe circuit și să ruleze impecabil pe autostradă. Însă constructorul din Stuttgart surprinde din nou piața auto cu o lansare extrem de neobișnuită: un vehicul electric ultra-ușor, editie limitată, doar 250 de exemplare vor fi produse, după cum informează chiar Porsche, care se vinde cu peste 100.000 de euro, dar pe care nu îl poți înmatricula și nu îl poți conduce pe drumurile publice.

În industria auto modernă, una dintre cele mai mari provocări ale vehiculelor electrice (EV) rămâne greutatea bateriilor, scrie site-ul de știri auto din Olanda Autoblog. Pentru a demonstra că poate crea un vehicul electric incredibil de ușor și manevrabil, Porsche a renunțat la orice regulă clasică de omologare rutieră și a dezvoltat o serie limitată dedicată exclusiv colecționarilor și circuitelor private.

Performanțe uriașe într-un pachet minuscul: atinge 80 km/h

Marea ironie a acestui proiect extrem este că, deși nu ai voie să ieși cu el pe stradă până la magazin sau la birou, vehiculul oferă senzații tari pe pistă. Datorită structurii ultra-ușoare din fibră de carbon și a unui sistem de propulsie electric ajustat pentru accelerație instantanee, micul bolid poate atinge o viteză maximă de 80 km/h — o cifră impresionantă raportată la dimensiunile și masa sa extrem de reduse.

Vorbim despre un Porsche 550 la 80% din dimensiunea originală. Totuși, este mai mult decât o machetă sau o jucărie pentru copii.

Porsche 550 J – așa cum se numește această creație – este construit de studiourile britanice Hedley, în colaborare cu Porsche . Hedley a folosit desenele originale ale Porsche 550 ca plan pentru această versiune junior, combinate cu scanări 3D ale mașinii.

Lipsa elementelor de siguranță impuse de legislația rutieră (cum ar fi anumite sisteme de asistență, structuri grele de protecție la impact sau echipamente de iluminat omologate) a permis inginerilor să reducă greutatea la un nivel nemaivăzut pentru un vehicul alimentat de baterii.

Inutilă pe drumurile publice, râvnită de colecționari

Deși mulți pasionați auto o consideră, la prima vedere, „cea mai inutilă mașină electrică” din cauza restricțiilor rutiere, pentru Porsche lansarea reprezintă o demonstrație de forță tehnologică și un obiect de colecție exclusivist.

Porsche 550 nu a fost niciodată o mașină mare, așa că 550 J este minuscul. Această mașină mică are 2,9 metri lungime, 1,2 metri lățime și 0,9 metri înălțime. Totuși, această jucărie este destinată adulților. Datorită dimensiunilor sale compacte, Porsche 550 J este, de asemenea, foarte ușor, cântărind 350 kg. Faptul că are caroseria fabricată din fibră de carbon ajută și la acest aspect.

Prețul unei echipări de lux ajunge la peste 100.000 de euro

Modelul 550 J este propulsat de un motor electric mic care oferă 8 kW în varianta standard. Aceasta înseamnă aproximativ 11 CP. Există însă și un pachet RS autentic, care mărește puterea la 16 kW, sau 21 CP. Datorită greutății extrem de reduse, poți totuși să mergi destul de repede, și anume la 80 km/h. Și probabil că asta se simte ca 180 km/h.

Faptul că aceasta nu este o mașină obișnuită pentru copii este evident și din restul componentelor. Porsche 550 J este echipat cu frâne Brembo originale, arcuri Eibach și amortizoare Bilstein. Cu pachetul RS, primiți chiar și o suspensie reglabilă tip coilover de la Bilstein.

Producția este strict limitată, iar prețul care depășește pragul de 100.000 de euro nu pare să-i sperie pe clienții fideli ai brandului. Aceștia plătesc, de fapt, pentru raritate, pentru designul futuristic și pentru privilegiul de a deține o piesă de inginerie experimentală pe care o pot testa doar în spații privat amenajate sau pe circuite de teren închise.

Poți configura mașina pur și simplu ca și cum ar fi un Porsche adevărat. Vrei tapițerie Pepita? Este posibil. Vrei o culoare de vopsea pe bază de mostră? Este posibil și asta. Vrei o capotă din fibră de carbon în stilul GT3 RS? Nicio problemă. Atâta timp cât îți deschizi portofelul. Apropo de asta: prețul de pornire este de 81.000 €, fără taxe. Cu TVA și câteva opțiuni, vei trece foarte repede de 100.000 €. Deci da, este o jucărie scumpă.