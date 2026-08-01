Scumpirile la motorină sunt de până la 0,20 lei/l, iar la benzină de până la 0,15 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

În București, Lukoil a mărit prețul acestui carburant cu 15 bani, astfel că cea mai scumpă motorină standard ajunge sâmbătă la 10,68 lei/l.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 1 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București rămâne astăzi de 9,36 lei/l, la fel ca ieri, fiind practicat de stațiile Petrom.

Cât costă un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 1 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, benzina standard se vinde tot cu 9,36 lei/l, cost menținut de joi.

Rompetrol menține de asemenea prețul carburantului și îl vinde sâmbătă, 1 august 2026, cu 9,42 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Și stațiile OMV se alătură trendului și comercializează benzina la fel ca vineri, la 9,42 lei/l.

Tot cu 9,42 lei/l se comercializează carburantul azi și la stațiile Mol, la fel ca ieri.

Lukoil rămâne cu cel mai mare preț al benzinei standard din București, de 9,44 lei/l, neschimbat din ziua precedentă.

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este 9,33 lei/l la Timișoara, deși ieri se vindea cu 9,26 lei/l (o creștere de 0,07 lei). La București, Iași și Constanța, carburantul se comercializează cu 9,36 lei/l, prețul de vineri. În Cluj-Napoca, benzina se găsește la 9,41 lei/l, de la 9,26 lei/l cât costa în ziua precedentă (o majorare de 0,15 lei/l).

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 1 august 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București rămâne astăzi 10,42 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

Și Socar a menținut costul carburantului la 10,42 lei/l, prețul din ziua precedentă.

Stațiile Mol nu schimbă nici ele prețul și vând azi motorina cu 10,47 lei/l, atât cât era și vineri.

Rompetrol afișează pentru carburant, sâmbătă, 31 august 2026, un cost de 10,48 lei/l, același de ieri.

Și OMV menține trendul și păstrează prețul motorinei standard neschimbata față de ziua precedentă, la 10,48 lei/l.

În schimb, Lukoil mărește costul și vinde azi carburantul cu 10,68 lei/l, comparativ cu 10,53 lei/l cât era ieri (o majorare de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Timișoara și costă 10,38 lei/l, față de 10,33 lei/l cât era ieri (o majorare de 0,05 lei). La București, Iași și Constanța, carburantul a rămas la 10,42 lei/l, la fel ca vineri. În Cluj-Napoca, motorina este ceva mai scumpă și se vinde cu 10,47 lei/l, spre deosebire de 10,27 lei/l cât era în ziua precedentă (o creștere de 0,20 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 1 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,74 lei/l, față de 8,65 lei/litru, preț neschimbat de luni (o creștere de 0,09 lei), și este disponibilă la o stație Petrolium din Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară rămâne de 9,14 lei/litru, constant de trei săptămâni, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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