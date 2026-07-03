În aceste condiții, cea mai ieftină motorină rămâne 9,54 lei/l, iar cea mai ieftină benzină costă tot 8,62 lei/litru, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, vineri, 3 iulie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț pentru benzina standard este vineri de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom. Acest cost este neschimbat de vinerea trecută.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Stațiile Socar vând carburantul azi cu 8,62 lei/l, același preț menținut de miercuri.

Lukoil afișează la benzină un preț de 8,63 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Rompetrol comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de vinerea trecută.

OMV afișează pentru benzina standard vineri, 3 iulie 2026, un preț 8,68 lei/litru, neschimbat de joia trecută, 25 iunie.

Stațiile Mol comercializează astăzi benzina standard cu 8,68 lei/l, același cost de ieri.

Cea mai ieftină benzină se vinde cu 8,62 lei/litru de o săptămână, iar benzinăriile nu au modificat în această dimineață costul carburantului în Capitală.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde costă azi 8,59 lei/litru, preț constant de vinerea trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 8,62 lei/litru, cost neschimbat, de asemenea, tot de vinerea trecută.

Cât costă motorina în București, vineri, 3 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este astăzi de 9,54 lei/l, comparativ cu 9,24 lei/l, minimul de ieri (o majorare de 0,30 lei), și se găsește la Petrom. Stația avea joi același cost al carburantului, însă majorarea este făcută de Rompetrol.

Socar menține costul motorinei și se găsește azi la 9,54 lei/l, același preț menținut de miercuri.

Stațiile Lukoil au vând motorina cu 9,55 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Rompetrol a scumpit motorina și o comercializează azi cu 9,60 lei/l, de la 9,24 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,36 lei).

OMV afișează pentru motorină, vineri, 3 iulie, un preț de 9,60 lei/l, același de joi.

Și Mol vinde carburantul astăzi la 9,60 lei, de asemenea preț constant comparativ cu ziua precedentă.

Singura stație din București care a majorat azi dimineață prețul motorinei este Rompetrol, creșterea fiind de 36 de bani.

La nivelul marilor orașe, în București se găsește cea mai ieftină motorină: costă 9,49 lei/l, la fel ca ieri. În București, motorina costă azi 9,54 lei/l, față de 9,24 lei/l, cât era ieri (o majorare de 0,30 lei). În Timișoara, Iași și Constanța, carburantul este tot 9,54 lei/l, același cost din ziua precedentă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 3 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,49 lei/l, în creștere față de ieri când era 8,39 lei/l (o majorare de 0,10 lei), și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,98 lei/l, la fel ca joi, și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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