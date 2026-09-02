Curatoriată de arhitecții Andreas Kofler și Tudor Vlăsceanu, ediția Beta 2026 mută atenția de la arhitectură ca obiect finit către arhitectură ca proces de experimentare, negociere și invenție. Sub tema In Practice – as opposed to ‘in theory, bienala aduce în prim-plan încercările, adaptările și deciziile prin care arhitectura ia naștere, dincolo de imaginea rezultatului final. 

Beta 2026 se deschide pe 4 septembrie: arhitectura, pusă în practică în fosta clădire a Liceului „Ion Mincu” și în Parcul Botanic

Fosta clădire a Liceului „Ion Mincu”, situată lângă Parcul Botanic, este în același timp spațiu expozițional și subiect al transformării. Prototipurile și intervențiile spațiale testează posibile scenarii pentru viitorul său și investighează ce poate face arhitectura atunci când este confruntată cu realitățile materiale, economice și sociale ale unui loc existent.

„Beta nu este doar un eveniment de arhitectură, ci un instrument prin care Timișoara își poate deschide noi posibilități, aduce împreună oameni, idei și oportunități, dar oferă, totodată, orașului acces la locuri care au rămas închise sau ignorate ani la rând și șansa de a le experimenta într-o lumină nouă. Prin Beta 2026, ne dorim ca oamenii să întâlnească arhitectura ca pe ceva viu și în continuă evoluție, ceva care ne poate ajuta să redescoperim resursele existente și să ne imaginăm împreună ce ar putea deveni acestea”, declară Boris Peianov, coordonator de dezvoltare al Bienalei.

Expoziția reunește peste 40 de proiecte care lucrează direct cu fosta școală și cu relația sa cu Parcul Botanic. Arhitecții și artiștii reinterpretează ferestre deteriorate, deschid noi legături între încăperi, reutilizează resturi provenite din demolări, colectează apa de ploaie, introduc vegetație și habitate pentru păsări sau transformă fragmente arhitecturale în forme de infrastructură publică. În locul unei singure viziuni pentru clădire, proiectele testează posibilitățile oferite de adaptare, reparație, reutilizare și transformare atentă, de la gesturi precise până la intervenții spațiale ample, filme, lucrări de artă și cercetări.

Beta 2026 se deschide pe 4 septembrie: arhitectura, pusă în practică în fosta clădire a Liceului „Ion Mincu” și în Parcul Botanic

„Din punct de vedere arhitectural, intervențiile noastre din cadrul bienalei sunt mai mult decât exponate temporare – sunt prototipuri la scară reală, vii și funcționale, care testează modul în care situl nostru și clădirea școlii se pot transforma, evolua și inspira. Folosind aceste spații fizice ca laboratoare în lumea reală, demonstrăm felul în care arhitectura poate debloca posibilități latente. Cu toate acestea, instalațiile sunt concepute în mod intenționat nu ca experimente izolate, ci ca elemente catalizatoare ale unei transformări urbane durabile. Ele funcționează ca punți tangibile către viitor. Dincolo de durata bienalei, speranța noastră este ca aceste intervenții să prindă rădăcini, să genereze o discuție civică mai amplă și, în cele din urmă, ca unele dintre ele să fie integrate în țesutul orașului”, povestește Tudor Vlăsceanu, curator Beta 2026.

Printre proiectele prezentate, cooperativa bruxelleză Rotor aduce la Timișoara Entangled Matter, o cercetare asupra reutilizării materialelor și a practicilor de construcție circulară. Bêka & Lemoine prezintă Transmutation, un film care urmărește traseele și transformările materialelor în nord-vestul Europei, iar HouseEurope! contribuie cu The Demolition Drama, conectând expoziția la dezbaterea europeană despre renovare și dreptul la reutilizare.

Expoziția include, de asemenea, proiecte semnate de KOSMOS, Raphael Zuber, Nuno Melo Sousa, MBL × Monadnock, Oana Stănescu, Vlad Nancă, Șerban Savu, Matei Bejenaru, Encore Heureux, Metapolis, Mireille Solomon, Vitamin A, grillovasiu, collettivo süssholz, Kancel Wolf și numeroase practici europene emergente.

Despre transformările deja produse pe sit și rolul programului Office in Residence, curatorul Andreas Kofler precizează: „Este posibil ca una dintre intervențiile cu cel mai durabil impact ale Bienalei să fi avut loc înainte ca Bienala să se deschidă. Prin îndepărtarea gardului care separa fosta școală tehnică de Parcul Botanic, nu doar că am reconectat școala cu parcul, ci am readus și o parte a parcului într-o relație mai apropiată cu orașul. Este o transformare urbană simplă, dar una care va rămâne în loc mult timp după încheierea Bienalei. Pe parcursul a șase săptămâni, Office in Residence va reuni echipe locale și internaționale, care vor lucra, timp de câte o săptămână, asupra unor aspecte specifice ale clădirii. Prin această formă de autorat colectiv, Bienala devine un fel de studiu de fezabilitate, implicând arhitecții, vizitatorii și alți utilizatori în procesul de a întreba ce poate găzdui clădirea și cum ar putea continua transformarea acesteia”.

Vineri, 4 septembrie, deschiderea oficială și discursurile de bun-venit încep la ora 18:00, iar expoziția poate fi vizitată începând cu ora 19:00, iar la ora 19:30 are loc premiera instalației video Access All Areas, realizată de Mireille Solomon împreună cu compania timișoreană de dans contemporan Unfold Motion. Opening Party începe la ora 20:00.

Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 16:00, publicul este invitat la un tur ghidat alături de artiști și curatori. La ora 17:00 platforma ABOUT găzduiește o conversație cu Andreas Kofler și Tudor Vlăsceanu despre conceptul și procesul ediției, urmată la ora 18:00 de un Panel moderat de revista Igloo cu artiștii participanți.

Duminică, 6 septembrie, programul începe la ora 11:00 cu un tur ghidat și continuă la ora 14:00 cu un picnic în parc, organizat împreună cu Un Picnic. Weekendul de deschidere se încheie la ora 18:00 cu o proiecție semnată de Bêka & Lemoine.

Expoziția poate fi vizitată gratuit de miercuri  până vineri, între orele 14:00 și 20:00, și sâmbătă–duminică, între orele 10:00 și 20:00. Programul complet va fi disponibil pe betacity.eu.

Beta – Bienala de Arhitectură din Timișoara este un proiect cultural al Filialei Teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România. Beta articulează acțiuni, proiecte, evenimente și expoziții în jurul a trei piloni: Educație, Profesie și Oraș și promovează o arhitectură a acțiunii, bazată pe colaborare, dialog și procese pe termen lung.

Beta – Bienala de Arhitectură din Timișoara este un proiect al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Teritorială Timiș, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, cofinanțat de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură și de Administrația Fondului Cultural Național. Ediția din 2026 se desfășoară în contextul parteneriatului dintre Primăria Municipiului Timișoara și Asociația Miltonia. Cu sprijinul Fundației Alber, prin City of Mara, Nord One și Vivalia.

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