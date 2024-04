Oficialul a declarat că atunci când Biden i-a spus lui Netanyahu că SUA nu vor participa la nicio operațiune ofensivă împotriva Iranului și nu vor sprijini astfel de operațiuni, Netanyahu a spus că a înțeles.

„Ai obținut o victorie”, i-a mai transmis președintele american premierului israelian, afirmând că atacul iranian nu a lovit nicio țintă majoră și că a arătat superioritatea militară a țării.

Potrivit sursei citate, Biden și consilierii săi de rang înalt sunt îngrijorați că un răspuns al Israelului la atacul direct al Iranului împotriva sa ar putea duce la un război regional major, cu consecințe catastrofale.

Iranul a lansat sâmbătă seara drone și rachete asupra Israelului ca represalii față de bombardamentul produs la 1 aprilie asupra consulatului său de la Damasc, soldat cu moartea a șapte ofițeri din Corpul Gărzilor Revoluționare, dintre care doi generali. Teheranul acuză Israelul de acest bombardament, dar oficialii de la Tel Aviv nu au confirmat și nici nu au infirmat o eventuală implicare.

Forțele de Apărare israeliene (IDF) au precizat că peste 300 de rachete și drone au fost lansate în atacul Iranului asupra Israelului, majoritatea de pe teritoriul iranian, relatează publicația Haaretz.

Potrivit armatei, în prezent nu se cunosc lansări suplimentare spre Israel, dar continuă să fie în stare de alertă maximă. Doi oficiali israelieni citați de New York Times au declarat că Iranul a lansat 185 de drone, 36 de rachete de croazieră și 110 rachete sol-sol.

Un oficial militar american a declarat mai devreme că forțele SUA din regiune au doborât drone lansate de Iran împotriva Israelului.

„În concordanţă cu angajamentul nostru neclintit faţă de securitatea Israelului, forţele americane din regiune continuă să doboare drone lansate de Iran şi care vizează Israelul. Forţele noastre rămân poziţionate pentru a oferi sprijin defensiv suplimentar şi pentru a proteja forţele americane care operează în regiune”, a declarat acest oficial.

Într-o conversație telefonică, Biden i-a spus lui Netanyahu că eforturile defensive comune ale SUA, Israelului și altor țări din regiune au dus la eșecul atacului iranian.

I just met with my national security team for an update on Irans attacks against Israel. Our commitment to Israels security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx