Conservatoarea Luvrului a estimat prejudiciul

„Prejudiciul a fost estimat de către conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro”, o sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are nimic în paralel şi comparabil cu prejudiciul istoric”, a declarat la RTL procuroarea.

De asemenea, Laure Beccuau precizează că autorii „nu vor câştiga” această sumă „dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”.

„Sperăm ca ei să se gândească la acest lucru şi să nu distrugă bijuteriile fără rost”, a adăugat ea.

Magistrata anunţă că „aşteaptă cu interes să afle dacă, potrivit jargonului poliţist”, amprentele găsite „se vor potrivit sau nu.

„Ele sunt în curs de analiză”, precizează ea.

Laure Beccuau confirmă „patru persoane identificate ca fiind prezente la faţa locului”, deschizând posibilitatea ca în jurul lor să fi existat o grămadă de echipe care le-a ajutat să comită acest furt.

Ce a spus Beccuau despre eventualii complici

Atunci când a fost întrebată despre eventualii complici, Beccuau a răspuns că „nu poate să răspundă cu da sau nu” în acest stadiu.

Procuroarea a declarat că vehiculul cu nacelă folosit de către hoţi în comiterea furtului a fost obţinut printr-o „pseudo-închiriere în vederea unei pretinse mutări”.

Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Amintim că un jaf-fulger a avut loc, duminică dimineață, la scurt timp după deschiderea Luvrului, cel mai vizitat muzeu din lume. În jurul orei 9:30, indivizii au pătruns în Galeria Apollon după ce s-au urcat din exterior cu o nacelă, au spart ferestrele sălii cu ajutorul unui polizor și au furat bijuteriile care erau protejate de vitrine. Jaful de la Luvru a durat doar 7 minute.


Cum calculezi impozitele pe clădiri: cât vei plăti pentru o casă, un apartament de 60 metri pătrați sau un spațiu comercial
Știri România 23:00
Știri România 23:00
Cum calculezi impozitele pe clădiri: cât vei plăti pentru o casă, un apartament de 60 metri pătrați sau un spațiu comercial
Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa"
Știri România 22:56
Știri România 22:56
Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă"
Stiri Mondene 17:30
Stiri Mondene 17:30
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Stiri Mondene 17:16
Stiri Mondene 17:16
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice"
Politică 21:49
Politică 21:49
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi"
Politică 21:41
Politică 21:41
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
