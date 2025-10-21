Conservatoarea Luvrului a estimat prejudiciul

„Prejudiciul a fost estimat de către conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro”, o sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are nimic în paralel şi comparabil cu prejudiciul istoric”, a declarat la RTL procuroarea.

De asemenea, Laure Beccuau precizează că autorii „nu vor câştiga” această sumă „dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”.

„Sperăm ca ei să se gândească la acest lucru şi să nu distrugă bijuteriile fără rost”, a adăugat ea.

Magistrata anunţă că „aşteaptă cu interes să afle dacă, potrivit jargonului poliţist”, amprentele găsite „se vor potrivit sau nu.

„Ele sunt în curs de analiză”, precizează ea.

Laure Beccuau confirmă „patru persoane identificate ca fiind prezente la faţa locului”, deschizând posibilitatea ca în jurul lor să fi existat o grămadă de echipe care le-a ajutat să comită acest furt.

Ce a spus Beccuau despre eventualii complici

Atunci când a fost întrebată despre eventualii complici, Beccuau a răspuns că „nu poate să răspundă cu da sau nu” în acest stadiu.

Procuroarea a declarat că vehiculul cu nacelă folosit de către hoţi în comiterea furtului a fost obţinut printr-o „pseudo-închiriere în vederea unei pretinse mutări”.

Amintim că un jaf-fulger a avut loc, duminică dimineață, la scurt timp după deschiderea Luvrului, cel mai vizitat muzeu din lume. În jurul orei 9:30, indivizii au pătruns în Galeria Apollon după ce s-au urcat din exterior cu o nacelă, au spart ferestrele sălii cu ajutorul unui polizor și au furat bijuteriile care erau protejate de vitrine. Jaful de la Luvru a durat doar 7 minute.







