Cu multă grijă i-am redat Conacului frumusețea de odinioară și arhitectura neo-românească și l-am înconjurat de și mai multă viţă de vie pe care am (re)plantat-o. Cred că o să iți aducă multă relaxare designul minimalist al camerelor în care pereții finisați aduc aminte de casa bunicilor iar mobilierul simplu, antichizat, se completează cu coperțile partiturilor interbelice sau cu sumedenia de obiecte care continuă povestea vinului: corpuri de iluminat din sticle de vin, doage și cercuri de butoi, tablouri cu vorbe de duh. De fapt, peste tot găsești frânturi din inima și mintea mea… Târziu am înțeles de ce atâția ani am adunat cele mai frumoase citate despre licoarea mea preferată pe care am acum marele noroc de a o produce întocmai așa cum mi-am dorit de-o viață. Un VIN curat, făcut din pasiune, care iți dă bucuria de a trăi!

· “Garagiste de Vinalia” spune povestea începuturilor mele (în zona Bordeaux făuritorii de vin de “garaj” sunt numiți Garagiste), când am pornit cu un petec de vie și am visat să-ți pot dărui azi un vin înnobilat de un mănunchi de fructe roșii cu taninuri bine echilibrate.

· “Magie de Vinalia” este, pe bune, o combinație fericită intre mai multe soiuri de struguri. Ce să mai, o simfonie elegantă în cerul gurii tale.

· “Miracol de Vinalia” nu și-a primit numele doar de amorul artei. E ceva special în soiul de Fetească Neagră de la noi… e mai puternic, mai sigur pe el, mai persistent pe papilele gustative. Un adevărat belșug!

· “Mister Merlot de Vinalia” este și pentru mine o enigmă. Nu-mi explic cum de se simt atât de pronunțat prunele negre și afinele în acest Merlot…

· “Mister de Vinalia” în varianta Cabernet Sauvignon vine cu un buchet intens de coacăze roșii și negre cu note de ciocolată. Doar imaginează-ți gustul catifelat…

Dacă vei intra în posesia acestor vinuri în ediție limitată – 2,000-4,000 sticle fiecare – iți garantez o experiență senzoriala aparte din care nu vei mai avea scăpare.

Te aștept, așadar, să-mi calci pe urme și, atunci când pășești pe drumul vinului intru recunoaștere și degustare, să poposești pe la noi.

Să fie cu noroc!

Tiberiu Bardan – vizionar și împătimit al dichisurilor și vorbelor cu tâlc, de “mic” inspirat de un pahar de vin bun de steininger

