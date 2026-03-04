Blackout total în Irak, pe fondul atacurilor dintre Israel și Iran

Irakul se confruntă cu o pană de curent la nivel național, pe 4 martie 2026. Situația afectează toate provinciile, în timp ce sunt raportate atacuri între Israel și Iran. Autoritățile investighează în acest moment cauzele blackout-ului, relatează portalul de știri Xinhua.



Totodată, Ministerul Energiei din Irak a anunțat miercuri, 4 martie 2026, că pana de curent a fost semnalată la întreaga rețea de energie a țării.

Ce spun autoritățile din Irak despre pana de curent

Autoritățile au transmis că întreruperea de curent afectează întreaga țară. Într-un interviu acordat postului kurd Rudaw, ministrul Energiei a explicat că rețeaua electrică s-a „oprit complet” și că motivul pentru această defecțiune nu este încă cunoscut.

Știre în curs de actualizare!

