Banca a fost amendată cu 442,49 milioane de lei, iar în total cele zece bănci care participă la formarea indicelui ROBOR au fost sancționate cu o sumă totală de 3,7 miliarde de lei.

Ce a cerut banca

Raiffeisen a cerut în instanță suspendarea deliberărilor, suspendarea redactării minutei pentru ședința în care a fost adoptată amenda și suspendarea redactării deciziei de motivare a sancțiunilor, conform surselor Libertatea.

Deliberările și minuta au fost deja realizate de Consiliul Concurenței în ședința în care s-a luat decizia privind amenzile.

Însă redactarea deciziei de motivare nu a fost realizată, instituția având un termen legal de 120 de zile, adică patru luni.

Tertip avocățesc

Însă la jumătatea lunii iulie se termină mandatele în conducerea Consiliului Concurenței.

„Raiffeisen a încercat un tertip legal ca să scape de răspundere. Dacă se suspenda redactarea deciziei atunci într-o lună de zile nu mai avea cine să semneze, iar în vară apare vacanța judecătorească. Practic, situația s-ar fi prelungit a la long, iar la final banca ar fi putut să atace decizia de amendare pentru faptul că nu este semnată și validă legal”

Surse Libertatea

Consiliul Concurenței vrea să termine redactarea într-o lună, pentru ca amenzile să poată fi semnate de oficialii instituției.

Ce a decis instanța

Curtea de Apel București a respins însă solicitarea de ordonanță președințială, considerând-o „inadmisibilă”. Instituția financiară are cinci zile pentru a face recurs.

„Solutia pe scurt: Respinge acţiunea, ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, în caz de formulare, la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 09.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe portalul instanțelor.

Consiliul Concurenței: au fost două bănci care au încercat

În urma apariției articolului, Consiliul Concurenței a emis un comunicat prin care spune că au fost două bănci care au încercat să blocheze amenzile.

„Una dintre bănci a solicitat instanței accesul la documente cu caracter protejat, fără a respecta procedurile legale aplicabile. Potrivit legislației, părțile investigate pot solicita instanței verificarea modului în care autoritatea a administrat probele, numai după primirea deciziei cu motivarea extinsă.

Totodată, banca a cerut suspendarea organizării ședinței audierilor, demers care ar fi avut ca efect blocarea adoptării unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenței. În cadrul audierilor, companiile investigate își prezintă punctul de vedere în fața Plenului instituției, înainte ca acesta să ia o decizie finală”, arată instituția.

Conform surselor Libertatea, este vorba de BCR.

„Cea de-a doua bancă a solicitat suspendarea deliberărilor (adoptarea deciziei) Plenului Consiliului Concurenței, precum și a elaborării/redactării deciziei cu motivarea extinsă, tot pentru a bloca finalizarea investigației”, mai precizează Consiliul Concurenței.

În acest caz este vorba de Raiffeisen.

„Aceste acțiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva: băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigațial”

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Băncile susțin că sunt nevinovate

Raiffeisen nu a răspuns până la acest moment unei solicitări de comentarii din partea Libertatea cu privire la decizia instanței.

Zilele trecute a respins concluziile instituției conduse de Bogdan Chirițoiu și a anunțat că va contesta amenda.

„Ne exprimăm dezacordul față de concluziile Consiliului Concurenței și ne menținem punctul de vedere conform căruia acestea nu reflectă realitățile pieței interbancare si nu țin cont de cadrul legal în vigoare, pe care băncile participante la sistemul de fixing aveau obligația să îl respecte”, a afirmat la acel moment banca.

Aceasta a precizat că ROBOR este un mecanism strict reglementat, în cadrul căruia băncile participante operează exclusiv în baza unor reguli tehnice clare, supravegheate de Banca Națională a României.

„Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Singurul aspect indicat vizează transparența acestor cotații, acesta fiind un element ce reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante”, afirma banca.

BCR, care a fost sancționată cu 577,36 milioane de lei, a susținut că decizia Consiliului Concurenței este surprinzătoare.

„Poziția Consiliului Concurenței în acest caz este cu atât mai surprinzătoare cu cât aceeași autoritate a mai analizat în trecut atât procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR, cât și modul în care aceasta era pusă în practică, și a constatat, în urma investigației închise în anul 2013, inexistența vreunei încălcări a normelor de concurență”, a arătat BCR.

„Respingem constatările acesteia și ne vom apăra cu fermitate, prin toate mecanismele legale și instituționale prevăzute de cadrul național, european și internațional”, se arată în comunicatul acesteia.

Clienții păgubiți pot cere daune

Reamintim, conform legislației europene clienții celor zece bănci pot cere compensații din partea acestora pentru creșterea ratelor la credite le în lei.

Indicele ROBOR reprezintă media dobânzilor cu care băncile se împrumută între ele.

Acesta este baza în funcție de care se calculează dobânzile românilor cu credite în lei. Mai exact, dobânzile se calculează prin formula ROBOR plus marja de profit a băncii.

Din 2019 a fost introdus un al doilea indice, numit IRCC, care depinde la rândul său tot de ROBOR.

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