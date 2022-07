Bogdan Aurescu l-a primit la sediul MAE, marți, 12 iulie, pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, pentru consultări politice. Aurescu a precizat la Digi24 că, în cadrul discuțiilor private, i-a transmis lui Szijjarto „care sunt sensibilitățile României” și că țara noastră așteaptă un discurs public adecvat din partea oficialilor maghiari care vin în România.

„Vizita pe care am primit-o ieri de la omologul meu din Ungaria, domnul Szijjarto, a fost mult mai amplă din punctul de vedere al discuțiilor pe care le-am avut. Am vorbit, de pildă, despre vizitele private ale oficialilor ungari în România și despre tabăra de vară de la Tușnad, care va avea loc săptămâna viitoare, și am arătat care sunt sensibilitățile României și așteptarea ca discursul public să se încadreze în parametrii pe care îi știm deja, ai tratatului politic de bază, ai Declarației de Parteneriat Strategic pentru Secolul XXI de la care anul acesta aniversăm 20 de ani de existență”, a spus Aurescu.

Șeful diplomației române a menționat că răspunsul omologului său maghiar „a fost unul pozitiv”.

Aurescu a precizat că, din informațiile pe care le are, premierul Ungariei, Viktor Orban, va veni în România săptămâna viitoare, la tradiționala tabără studențească de vară de la Tușnad, cunoscută și sub numele „Tusványos”.

„Înțelegem că va participa la această tabără de vară. Vom vedea care este conduita oficialilor ungari. Eu sper că ea se va modela după ceea ce colegul meu, Peter Szijjarto, mi-a spus”, a mai spus Aurescu.

Declarație controversată făcută de președinta Ungariei în România în luna mai

Declarațiile ministrului român de Externe vin în contextul în care președinta Ungariei, aflată într-o vizită în România acum două luni, a făcut o declarație controversată.

„În calitate de președinte al Ungariei, consider că este prioritatea mea să reprezint toți maghiarii, deoarece nu contează pentru mine dacă cineva locuiește în interiorul sau peste graniță”, a spus Katalin Novak, aflată la Cluj Napoca, unde s-a întâlnit cu Kelemen Hunor, pe 20 mai.

Afirmația șefului statului maghiar a fost imediat taxată de MAE. „Potrivit dreptului internațional, un stat nu poate să își aroge drepturi de orice fel în raport cu cetățenii altui stat”, a transmis în aceeași zi instituția condusă de Bogdan Aurescu.

