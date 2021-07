Președintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul ceremoniei, că 2020 a fost un an dificil din punct de vedere economic, din cauza pandemiei de COVID-19, „existând şi situaţii în care preţurile unor produse esenţiale au reflectat comportamente speculative, arbitrare şi o piaţă insuficient structurată din punctul de vedere al mecanismelor şi comportamentelor concurenţiale”, potrivit news.ro.

Șeful statului a precizat că instituția Consiliul Concurenței are un „rol-cheie în susţinerea economiei de piaţă bazate pe libera iniţiativă şi concurenţă”.

Constituția României ne arată că statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru dezvoltarea economică a ţării noastre. Unul dintre instrumentele esenţiale este Consiliul Concurenţei și este esenţial ca regulile economiei de piaţă să fie pe deplin respectate. Klaus Iohannis:

La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat şi preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Anca Dragu respectiv Ludovic Orban, precum şi premierul Florin Cîţu.

Bogdan Chirițoiu, de 12 ani președintele Consiliului Concurenței

Fost consilier al preşedintelui Traian Băsescu între 2005 şi 2008, Bogdan Chiriţoiu, în vârstă de 50 de ani, a ajuns în fruntea Consiliului Concurenţei în 2009.

El este doctor în economie, absolvind Academia de Studii Economice, dar şi medic, cu studii la Facultatea de Medicină Carol Davila, potrivit Ziarul Financiar.

Totodată, Chirițoiu are și studii de ştiinţe politice realizate la London School of Economics and Political Science.

Bogdan-Marius Chiriţoiu va avea al treilea mandat de preşedinte al Consiliului Concurenței de 5 ani, la fel și vicepreședintele Dan-Virgil Pascu.

Motivul pentru care Chirițoiu a fost învestit cu al treilea mandat este acela că Guvernul a eliminat în februarie 2020 limitarea la două mandate pentru membrii plenului Consiliului Concurenței. Astfel, membrii instituției pot avea mai mult de două mandate de câte cinci ani fiecare.

Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial, format din 7 membri şi anume un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de concurenţă.



