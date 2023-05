„Nebunia”, care a atras sute de privitori, a avut loc pe 10 mai. Portelli, un milionar care conduce compania LMCT+, o platformă cu promoții și cadouri, cu accent pe vehicule și case de lux, a explicat că bolidul „va sta în sufragerie, va fi piesa centrală”.

„Este doar o mașină de curse, nu o poți înregistra pentru a circula pe stradă. Bolidul va avea recunoașterea unei piese de artă, așa cum merită”, a adăugat Portelli.

„Penthouse-ul a fost o achiziție spontană”, a subliniat milionarul australian. Pentru ca mașina să intre în apartament, a fost ridicată cu o macara, iar ferestrele apartamentului au fost scoase.

Australian businessman Adrian Portelli craned a $3 million McLaren Senna GTR into his $39 million penthouse…



…on the 57th floor.



Wild 🔥



🎥 @9NewsMelb pic.twitter.com/EZOsjjjQaq