Unul dintre autorii piesei „La Macarena” a lansat critici dure la adresa Casei Albe

Utilizarea celebrului cântec a stârnit un val de critici la adresa administrației Trump, fiind considerată o formă de propagandă digitală de către co-autorul piesei.

Mai exact, Antonio Romero Monge, unul dintre membrii formației Los del Río și coautor al cântecului, a declarat pentru Canal Sur că se simte „profund deranjat” de asocierea piesei sale cu imagini de război.

„Am creat acest cântec pentru a face lumea fericită, ca toată lumea să fie fericită”, a explicat artistul, adăugând că astfel de utilizări sunt în contradicție cu scopul inițial al piesei. În 2018, cercetătorii au descoperit că celebra melodie poate fi benefică inclusiv pentru sănătate.

Videoclipul în care apare cântecul „La Macarena” prezintă imagini cu bombardamentele din Iran

Videoclipul la care face referire artistul circulă intens în mediul online și a devenit viral în ultimele zile. În imagini sunt prezentate mai multe atacuri și nave de război, dar și desfășurări de trupe din cadrul operațiunii „Epic Fury”.

Pe fundalul imainilor, apare un fragment din celebra piesă „La Macarena”, lansată de formația Los del Rio. Melodia a fost lansată în 1993. Celebra versiune remixată de Bayside Boys, care a devenit un hit internațional masiv, a fost lansată pe 15 august 1995.

Autorul spune că piesa „La Macarena” trebuie să fie un simbol al bucuriei

Romero Monge a recunoscut că imaginile difuzate alături de melodia sa, care includ avioane de luptă, rachete și explozii, „i-au făcut pielea de găină”.

„De ce trebuie să folosească un lucru atât de frumos?”, s-a întrebat compozitorul. Artistul a subliniat că, la 33 de ani de la lansarea piesei, „La Macarena” rămâne „cel mai popular cântec din lume”.

Totuși, el a ironizat situația, afirmând că „acum, Casa Albă ar putea să-l facă la modă chiar și pentru pompe funebre”.

Un alt aspect subliniat de Romero Monge este imposibilitatea de a controla utilizarea cântecului său în astfel de contexte. „Oamenii iau piesa și o folosesc pentru orice vor”, a spus el, exprimându-și regretul pentru această lipsă de control.

