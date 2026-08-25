A plecat într-o călătorie în România, dar a ajuns în Moscova

Bradley Townsend era din Barnsley, și se descria drept un „băiat obișnuit din clasa muncitoare din Yorkshire”, potrivit Yorkshire Post. În aprilie 2026, a plecat din Marea Britanie. Familiei îi spusese că intenționează să călătorească în România, dar în loc să ajungă aici, Townsend a mers la Moscova.

Acolo s-a întâlnit cu doi alți britanici proruși, Ben Stimson și Aiden Minnis. Cei doi primiseră cetățenia rusă după ce au luptat pentru Rusia în regiunea ocupată Donbas, potrivit Yorkshire Post.

Un „soldat” fără vreo experiență militară

Bradley Townsend fusese pescar și nu avea pregătire sau experiență militară înainte de a pleca în Rusia. Chiar și așa, la scurt timp după sosire, a semnat un contract pentru a lupta în armata rusă. Într-un videoclip publicat în aprilie, Townsend a vorbit deschis despre riscul pe care și-l asuma.

„Nu sunt aici într-o misiune sinucigașă, dar înțeleg că se poate întâmpla”, spunea britanicul.

El afirma totodată că decizia îi aparținea și că nu fusese obligat să meargă la război. Spunea că plecase în Rusia cu gândul că, probabil, nu se va mai putea întoarce acasă și că se aștepta să aibă probleme dacă ar fi revenit în Marea Britanie.

De ce a decis să lupte pentru Rusia

Britanicul povestise că interesul său pentru separatiștii proruși din estul Ucrainei începuse încă din 2014. În acel an, Rusia a anexat ilegal Crimeea, iar luptele au început în regiunea Donbas. Townsend spunea că la acea vreme nu știa prea multe despre politică sau geopolitică, dar auzise despre separatiștii din Donbas și se întrebase de ce nu ar trebui lăsați să se desprindă dacă asta își doresc.

Mai târziu, el a invocat și o legătură istorică între minerii din Donbas și cei din Yorkshire, spunând că minerii din estul Ucrainei îi sprijiniseră pe minerii britanici în timpul grevelor din anii ’80 și că el vedea participarea sa la război ca pe o modalitate de a întoarce acel ajutor.

A murit la aproximativ două luni după ce a plecat de acasă

Bradley Townsend a fost ucis pe 10 iunie, în apropiere de Lyman, în regiunea Donețk, în timpul unei operațiuni de asalt. O dronă FPV ucraineană i-a adus sfârșitul. Townsend plecase din Marea Britanie în aprilie. Un cont de socializare asociat Rusiei l-a descris după moarte drept un luptător care „și-a sacrificat viața pentru cauză”, scrie Yorkshire Post.

Bradley Townsend este considerat primul cetățean britanic cunoscut care a murit luptând de partea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Mai mulți britanici au murit până acum luptând pentru Ucraina, însă cazul lui Townsend este primul cunoscut în care un cetățean britanic ar fi fost ucis în timp ce servea de partea forțelor ruse. Ministerul britanic de Externe a transmis că știe despre informațiile privind moartea unui cetățean britanic în Ucraina și că este în contact cu familia acestuia.

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